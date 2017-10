Justin Bieber (23) ist immer wieder für eine Überraschung gut. Auf Instagram zeigte er seinen Fans sein neustes Tattoo. Und dieses hat es in sich: Der Mädchenschwarm liess sich den ganzen Bauch von einem New Yorker Künstler «verschönern».

Bieber scheint die eine oder andere Stunde beim Tätowierer verbracht zu haben. Denn bis anhin waren es vor allem seine Arme sowie seine Brust, die unter die Nadel kamen. Nun hat er zum Rundumschlag ausgeholt. Kaum eine Stelle an seinem Oberkörper blieb verschont.

Grosse Diskussion

Die Fans sind gespaltener Meinung zum neusten Anblick ihres Idols. So schreiben einige: «Ich liebe deine neuen Tattoos so sehr!» und «Ich finde ich es wunderbar, dass du einfach machst, was du willst. Ich bin gespannt auf die nächsten Tattoos!».

Doch es fällt auch Kritik. Viele Fans finden das neuste Kunstwerk auf seinem Körper zu viel des Guten. So heisst es in den Kommentaren: «Justin, das passt nicht zu dir!», «Das wirst du bereuen» und «Irgendwann wirst du aufwachen und all das wieder weghaben wollen!». (bnr)