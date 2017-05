Brad Pitt spricht erstmals über Scheidungs-Drama: «Ich habe zu viel gesoffen»

Nach dieser Trennung stand die Welt kopf: Nach elf gemeinsamen Jahren zerbrach im vergangenen Jahr die Hollywood-Ehe von Angelina Jolie (41) und Brad Pitt (53). Die Zeichen standen auf Schlammschlacht und einen wüsten Kampf um die gemeinsamen sechs Kinder, nachdem Gerüchte über Pitts Probleme mit Gewaltausbrüchen und Alkoholsucht die Runde machten.

Inzwischen hat sich der Sturm grösstenteils wieder gelegt: Die Superstars gaben im Januar bekannt, dass sie die Scheidung unter Ausschluss der Öffentlichkeit abwickeln wollen. Jetzt gab Brad Pitt dem Magazin «GQ» ein überraschend persönliches Interview und gestand unter anderem, dass diese schwere Zeit seiner Meinung nach «selbstverschuldet» war.

«Es wurde zum echten Problem»

Er habe sich nach dieser Erkenntnis einen Therapeuten gesucht und sehe seine Fehler vor allem bei seinem Alkohol- und Drogenkonsum: «Ich kann mich an keinen Tag seit dem College erinnern, an dem ich nicht getrunken oder einen Joint geraucht hätte.» Nachdem seine Kinder zur Welt gekommen seien, habe er mit allem aufgehört – ausser mit dem Trinken.

Nur noch Cranberrysaft mit Mineralwasser

«Ich habe zu viel gesoffen, es wurde zum echten Problem. Ganz ehrlich, ich konnte einen Russen mit seinem eigenen Wodka unter den Tisch trinken, ich war ein Profi.» Mittlerweile habe er aber auch damit aufgehört und trinke nur noch Cranberrysaft mit Mineralwasser: «Ich habe jetzt garantiert den saubersten Urin von ganz L.A.»

«Zu Hause war es einfach zu traurig»

Nach der Trennung fühlte sich Pitt in der Familien-Villa nicht mehr wohl und zog für eine Weile in den kleinen Bungalow eines Freundes. «Zu Hause war es einfach zu traurig», gibt er zu. Vor allem, weil er realisiert habe, dass die plötzlich fehlenden Kinder das Wichtigste in seinem Leben sind: «Es tut mir weh, dass sie dem allen ausgesetzt sind.»

Fokus auf die Familie

Er bemühe sich, mit Angelina Jolie eine geeignete Lösung zu finden. In Zukunft wird man den Hollywood-Star wohl in weniger Filmen sehen, denn er möchte seinen ganzen Fokus auf die Familie legen. «Auf ihrem Sterbebett sprechen Menschen nicht darüber, was sie erreicht haben und womit sie ausgezeichnet wurden», so Pitt. «Sie sprechen über ihre Liebsten.» (klm)