Brad Pitt und die «junge Jolie» Ella Purnell: Was läuft mit dem 21-jährigen Angelina-Klon?

Seit über einem Jahr sind Brad Pitt (53) und Angelina Jolie (42) bereits getrennt, die Schauspielerin soll inzwischen mit dem Tech-Milliardär Elon Musk (46) zusammen sein (Blick berichtete). Und auch Brad wurde mit zahlreichen Hollywood-Schönheiten in Verbindung gebracht: Kate Hudson (38), Sienna Miller (35) oder Elle Macpherson (53) – sie alle sollen dem Sexsymbol den Kopf verdreht haben. Bestätigt wurde allerdings keine dieser angeblichen Liebesbeziehungen.

Pitt engagierte sie für seine TV-Serie

Nun soll Pitt sein Herz aber tatsächlich verschenkt haben, wie die US-Zeitschrift «InTouch» berichtet. Und zwar an die über 30 Jahre jüngere Ella Purnell (21). Pitt hat die britische Schauspielerin kurzerhand für seine neue TV-Serie «Sweetbitter» engagiert.

Purnell spielte die junge Jolie

Besonders pikant: Purnell verkörperte in «Maleficent» die jüngere Version von Jolies Rolle und gleicht Brads Ex tatsächlich bis aufs Haar. Der Hollywoodstar sei «total angetan von Ellas feuriger und lustiger Art», berichtet ein Insider dem «InTouch». «Er weiss, dass viele denken könnten, er sei wegen der 32 Jahre Altersunterschied in einer Midlife-Crisis, aber er fühlt sich von ihrem Charme sehr angezogen», verrät der Insider weiter. (brc)