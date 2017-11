Brustvergrösserung, Alkohol, Sekte: Was die Pornostars der 90er-Jahre heute treiben

In den 90ern war die Pornowelt auf ihrem Höhepunkt: Das Jahrzehnt, in dem das Internet geboren wurde und Schmuddelfilme für jeden zu Hause zugänglich machte, lieferte die Grundlage für steile Karrieren. Die Nachfrage war gross – und Stars wie Jenna Jameson (43), Briana Banks (39) oder Asia Carrera (44) begannen, sich in der Welt des Sexfilms einen Namen zu machen. Bei manchen geht es heute noch richtig zur Sache, andere haben sich an einem sexlosen Leben versucht. Welche der 90er-Pornodarstellerinnen hat es aus der Branche herausgeschafft?

Jenna Jameson ist mittlerweile ganz seriös

Sie war laut «Bild» in den 90ern «DIE Porno-Königin»: Jenna Jameson. An der Spitze ihrer Karriere spielte die in Las Vegas geborene Blondine in rund 160 Erotikfilmchen mit und kassierte mehr als 20 Auszeichnungen für ihre besonderen Leistungen.

2008 stieg Jameson aus der Branche aus, liess sich die Brustimplantate entfernen und versuchte in der Model- und Schauspielwelt Fuss zu fassen. Als sie sich 2013 an einem Porno-Comeback versuchte, klappte dies nur noch als Webcam-Girl. In ihrer Heimat Las Vegas wurde der Sexstar mit einer Wachsfigur bei «Madame Tussauds» geehrt. Heute ist sie stolze Mutter und Ehefrau und blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück, die sie zufrieden hinter sich liess.

Briana Banks treibts auch heute noch bunt

Bei Briana Banks war es die Brustvergrösserung 1999, die sie mit einem Knall ganz nach oben katapultierte. Sie war der Sextraum vieler Männer, darunter auch Kid Rock, den sie datete.

2010 hatte es sich bei ihr ausgeschwitzt und sie kehrte den Erotikfilmen den Rücken. Doch es dauerte nicht lange, und Banks fand ihren Weg zurück in die Branche. Gerade erst bekam sie eine Auszeichnung für das beste Comeback.

Bei Asia Carrera lief nicht alles so rund

Doch nicht bei allen Pornostars von damals sieht die Welt rosig aus. Asia Carrera (44), die deutsche und japanische Wurzeln und nach eigenen Angaben eigentlich einen IQ von 156 hat, spielte in den 90ern in rund 400 Schmuddelfilmen mit.

Beide ihrer Ehen gingen in die Brüche und Carrera driftete in die Alkoholsucht ab. Mittlerweile gehört sie der religiösen Bewegung «Fliegendes Spaghettimonster» an und wurde 2015 betrunken am Steuer erwischt. Die Klamotten behält sie heute an und ihre Karriere ist mittlerweile abgeschlafft. (bcv)