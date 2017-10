Cathy in Kuppelshow «Naked Attraction»: Lugner sucht nackt nach ihrem Traummann

Cathy Lugner (27) zieht wieder blank. Und zwar für die Dating-Show «Nacked Attraction». Die Ex von Baulöwe Richard Lugner (85) hofft, ihren Traummann zu finden.

Im Nackt-Sein ist die Ex von «Mörtel» geübt. Das hat Cathy im «Promi Big Brother»-Haus und im «Playboy» unter Beweis gestellt. Mit Nacktheit zum Glück? «Natürlich habe ich länger darüber nachgedacht. Auf der anderen Seite ist Nacktheit doch das Natürlichste der Welt. So hat uns der Herrgott nun mal geschaffen», verrät das Playmate gegenüber «Bild».

«Mit den Alten bin ich durch»

Und wie soll denn der Traummann aussehen? «Mit den Alten bin ich durch, ich suche jetzt mal einen Jungen. Am liebsten athletisch und auf jeden Fall mit Haaren. Glatze? No way. Mal sehen ob ich den Traumpartner finde.» Übrigens ist das Nacktmodell nicht die erste Ex des Baulöwens, die ihr Glück in einer Nackt-Kuppelshow versucht. Vor zwei Jahren trat Bahati «Kolibri» Venus (30) bei «Adam sucht Eva» an – ohne Erfolg. (lcb)