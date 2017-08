Die Beziehung von Anna Faris (40, «Scary Movie») und Chris Pratt (38, «Guardians of the Galaxy») galt als perfekt. Immer wieder zeigten die Schauspieler auf dem roten Teppich oder in den sozialen Medien, wie verliebt sie sind. Gestern Abend wurde nun bekannt – die Hollywood-Stars lassen sich scheiden.

«Wir sind sehr enttäuscht»

«Wir sind traurig, euch mitzuteilen, dass wir uns rechtlich trennen werden», heisst es in dem Statement, das Pratt auf Facebook und Faris auf Instagram stellten. «Wir haben es lange versucht und sind nun sehr enttäuscht.»

«Unser Sohn hat Eltern, die ihn lieben»

Im Juli 2009 gaben sich die beiden Schauspieler das Jawort. Zusammen haben sie einen fünfjährigen Sohn, Jack, der nun die Trennung seiner Eltern verkraften muss. «Unser Sohn hat zwei Eltern, die ihn sehr fest lieben, und um seinetwillen wollen wir diese Situation möglichst privat behalten», heisst es in der Bekanntgabe.

Für die Fans ist diese Meldung ein Schock: «Das hätte ich niemals erwartet, ihr wart so ein schönes Paar», trauert etwa ein User. Für einen anderen ist sogar klar: «Ich glaube nicht mehr an die Liebe!»

Faris und Pratt selbst allerdings schon, wie sie in ihrem Statement festhalten: «Wir lieben uns immer noch und werden unsere Zeit für immer wertschätzen.» Nur für ein Leben zu zweit reicht die Liebe offenbar nicht. (klm)