Vor zwei Jahren gab Stefan Raab (51) bekannt, dass er in die zwar frühzeitige, aber wohlverdiente Rente geht. Zukünftig wolle er nur noch hinter den Kulissen die Stränge ziehen. Ganz ohne das Licht der Scheinwerfer leben kann der Kult-TV-Mann scheinbar aber doch nicht.

«Spitzenwitze und spektakuläre Gäste»

Heute erschien ein Trailer, der Raabs Comeback ankündigte – und zwar nicht im TV, sondern auf der Bühne. Am 18. Oktober des kommenden Jahres veranstaltet der Quotenkönig einen Live-Event in der Lanxess-Arena in Köln (D) und zwar mit «Spitzenwitzen» und «spektakulären Gästen», wie es in dem kurzen Filmchen heisst. Für die musikalische Unterhaltung sorgt dabei die «TV total»-Studioband The Heavytones.

Prominente haben keine Freude

Für den Trailer holte sich Raab Unterstützung von der deutschen Showprominenz. Doch statt Komplimente gibt es im Clip bloss Schulterzucken. «Stefan Raab? Mittelmass, unteres Mittelmass», urteilt etwa Udo Lindenberg (71). «Och nö, ich dachte, ich wäre ihn los», beschwert sich sein langjähriger Wegbegleiter Elton (46), und Helene Fischer (33) ist das Comeback egal: «Den braucht kein Schwein.» Das Rumblödeln hat also schon begonnen. (klm)