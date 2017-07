Dan Bilzerian hat zum ersten Mal eine Freundin: Wird der Porno-Werfer jetzt etwa brav?

Er wirft Porno-Sternchen von Dächern, posiert mit vollautomatischen Waffen und Bergen von Kokain und ist stets von einer Gruppe leicht bekleideter Damen umgeben. Keine Frage, Dan Bilzerian (38) ist nicht gerade der Mann, dem man eine feste Beziehung zutrauen würde. Doch nun enthüllte der Instagram-Protzbrocken, dass er eine Freundin hat.

«Ich bin vergeben»

«Yeah. Ich bin vergeben. Zum ersten Mal», bestätigt Bilzerian dem «Square Mile»-Magazin. Doch kurz nach dieser Enthüllung ist er wieder ganz Protzbrocken: «Ich meine, ich hatte schon vorher Freundinnen. Da hab ich aber immer noch andere gevögelt.

«Es war nicht gerade Liebe auf den ersten Blick»

Die Glückliche ist Sofia Bevarly (21), Model und 17 Jahre jünger als der Millionär. Ihre Liebe begann aber keinesfalls wie ein Bilderbuch-Märchen, sondern ganz im Bilzerian-Stil: «Es war nicht gerade Liebe auf den ersten Blick. Ich glaube, ich hatte an diesem Tag mit drei anderen Mädchen Sex.» Doch was unterscheidet Bevarly von der Horde junger Bikini-Babes, mit denen sich Bilzerian so gerne auf seinem Instagram-Profil zeigt? «Sie ist klug, sie ist cool, und sie mag viele Dinge, die ich mag.»

Wer also denkt, dass Bilzerian in Zukunft sein Protzen auf den sozialen Kanälen etwas zurücknimmt, liegt falsch. Stattdessen ist bei seinen primitiven Eskapaden halt noch seine Freundin dabei. (klm)