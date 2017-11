Den Mitgliedern werden Allison Macks Initialen eingebrannt: «Smallville»-Star gehört irrer Sex-Sekte an

Mit ihrer Rolle im US-Serien-Hit «Smallville» wurde Allison Mack (35) berühmt. Inzwischen hat sich die Schauspielerin aus dem Rampenlicht zurückgezogen – und soll heute gemäss «Daily Mail» ein hochrangiges Mitglied der Sex-Sekte NXIVM sein. Im vergangenen Monat berichtete die «New York Times» erstmals über eine geheime Schwesternschaft, die ihren Mitgliedern Zeichen einbrennt, sie hungern lässt und schlägt, wenn sie zu wenig neue «Sklaven» rekrutieren.

Die Gemeinschaft DOS – gemäss «The Sun» eine Abkürzung für das lateinische «dominus obsequious sororium», also «Meister über Sklaven-Frauen» – ist eine Gruppe innerhalb der Selbsthilfegruppe NXIVM, der nur die loyalsten und hochrangigsten Mitglieder beitreten dürfen. Die Sekte ist für Aussenstehende eine scheinbar harmlose Weiterbildungsgruppe, die Kurse zu Themen wie erfüllterem Leben anbietet. Doch ehemalige Mitglieder berichten von erschreckenden Zuständen.

Persönliche Informationen als Vertrauensbeweis teilen

Um der elitären DOS-Gruppe beitreten zu dürfen, müssen die neuen Mitglieder zum vermeintlichen Vertrauensbeweis angeblich regelmässig heikle persönliche Inhalte wie Nacktfotos, Videos, in denen etwa Straftaten gebeichtet werden, oder finanzielle Informationen teilen. Ex-Mitglieder wie Frank Parlato behaupten, dass die Gruppe diese Informationen nutzt, um die Leute erpressbar zu machen und davon abzuhalten, öffentlich über die Hintergründe der Gruppe zu sprechen.

Sie brachte 25 neue Mitglieder in die Gruppe

In der Gemeinschaft soll eine Gebieter-Sklaven-Hierarchie herrschen – Schauspielerin Allison Mack soll direkt nach Sektengründer Keith Raniere an der Spitze stehen. Sie soll mehrere eigene Sklaven haben, die unter Androhung von Gewalt wiederum neue Sklaven rekrutieren müssen. Eingeführt wurde die Prügelstrafe laut Parlato von Allison Mack, die selbst angeblich erfolgreich 25 neue Mitglieder angeworben hat.

Besonders irr: Neue Mitglieder müssen ein Aufnahmeritual bestehen und sich ein Symbol, das aus den Initialen von Raniere und Mack besteht, in die Haut brennen lassen. Frauen in der Sekte müssen sich ausserdem von 500 bis 800 Kalorien am Tag ernähren, weil Raniere nur dünne Frauen attraktiv findet und glaubt, dass Fett seine Energiestufen beeinflusst. Sie müssen sich zudem mit kaltem Wasser duschen und bis zu zwölf Stunden pro Tag fasten. Mack sei dafür zuständig, neue Bettgefährtinnen für Raniere zu finden, und müsse sich – trotz ihrer hohen Position – ebenfalls an strenge Regeln halten.

Mack nutzte ihren Ruhm, um schöne Frauen anzulocken

«Allison ist sowohl Opfer als auch eine Täterin», sagt Parlato zu «The Sun». Sie ist ein Opfer, weil sie von Raniere einer Gerhirnwäsche unterzogen wurde und sie seine Sklavin ist. Sie muss pro Woche 64 Kilometer rennen und sich an eine Diät von 500 bis 800 Kalorien halten. Aber sie hat viele Frauen in die Sekte geholt. Schon vorher hatte er gut aussehende Frauen um sich, aber sie nutzte ihren Ruhm und Glamour, um es noch weiter zu treiben.» Sie habe noch jüngere Frauen in die Fänge der Sekte getrieben.

Die Sekte verkündete in einem Statement: «Die Anschuldigungen in der Geschichte basieren auf Quellen, gegen die zum Teil ermittelt wird. Wir werden alle rechtlichen Schritte überprüfen, um diese Lügen zu korrigieren.» Allison Macks Sprecher bestätigte die Vorwürfe nicht, erklärte aber, dass die Schauspielerin derzeit keine Presseanfragen beantwortet. Vor wenigen Tagen äusserte sich US-Schauspielerin Catherine Oxenberg (56, «Der Denver-Clan») ebenfalls zur Sekte: Sie sorgt sich um ihre Tochter India (26), die Teil der Gruppe sein soll. (kad)