Den Namen Alessio erwähnten die beiden kein einziges Mal: Sarah und Pietros erster TV-Auftritt hinterlässt Fragezeichen

Lange schien ihre Trennung in einer Schlammschlacht zu enden. Doch Sarah (25) und Pietro Lombardi (25) haben sich zusammengerauft – und verstehen sich mittlerweile wieder gut. Jetzt hatten die beiden sogar wieder einen gemeinsamen Fernsehauftritt.

In Günther Jauchs Jahresrückblick «2017! Menschen, Bilder, Emotionen» auf RTL sprachen die ehemaligen «DSDS»-Stars über ihr Leben als getrenntes Ehepaar.

Durch «den Kleinen» verbunden

Besonders wegen Söhnchen Alessio (2) hätten sie sich zusammengerissen, erklären die beiden Eltern. «Wir sind wahnsinnig stolz auf ihn, weil er so lebhaft ist. Das wird uns immer verbinden», erzählt Sarah. Und Pietro fügt an: «Ich finde es einfach wichtig, dass man nicht im Krieg auseinandergeht. Sondern wenn man gemeinsam ein Kind auf die Welt setzt, sollte man auch gemeinsam für das Kind da sein und es nicht alleine lassen.»

Alessio lebt bei Sarah, Pietro sieht seinen Sohn zwei bis drei Mal die Woche. «Für den Kleinen ist es das Schönste, Mama und Papa da zu haben», ergänzt Pietro. Der Sänger wirkt allerdings sichtlich angespannt, spricht nur wenig, die meiste Redezeit hat Sarah.

Ebenfalls auffällig: Sie sprachen immer vom «Kleinen». Der Name Alessio wurde kein einziges Mal erwähnt! So antwortete Sarah auch auf die Frage, wann sie dem Buben erklären wollten, was passiert sei, allgemein: «Ich denke, dass ein Kind immer zu seinen Eltern stehen wird und auch immer beide lieb haben wird. Ich glaube, da muss man sich gar nicht viel rechtfertigen. Ich glaube, man erklärt seinen Kindern dann irgendwann, wenn sie mal alt genug sind, wie es war.»

Über die Paar-Gerüchte lachen sie nur

Auch über sie als einstiges Paar wurde bei Jauch gesprochen. Die Hoffnung einiger Fans, dass sie auch als Paar wieder zusammenfinden könnten, begräbt Sarah hingegen ein für alle Mal. «Von aussen hin war es dann immer wieder so: ‹Sind sie wieder ein Paar?›», sagt sie.

«Es war immer so diese grosse Frage, wo wir dann eigentlich nur drüber gelacht haben, weil für uns war das Ganze schon längst klar. Aber da draussen hat es halt ein bisschen länger gedauert.» (bcv)