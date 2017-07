Der Bodybuilder und Ex-Politiker wird morgen 70 Jahre alt: Darum ist Arnie noch immer unser Vorbild

Ein Österreicher ist die Verkörperung des «American Dream». Arnold Schwarzenegger (70) hat so ziemlich alles, was er angefasst hat, zu Gold gemacht. 1968 kam der Hüne aus der Steiermark in Hollywood an. Im Gepäck hatte Schwarzenegger vor allem eines – den Hunger auf Erfolg. Zwei Jahre später gewann er seinen ersten von sieben Mr.-Olympia-Titeln und etablierte sich bald als das Gesicht des damals aufkommenden Bodybuilding-Trends. Doch «Arnie» war das nicht genug. Sein Traum reichte weiter – bis nach Hollywood.

Vom Polizistensohn zum Superstar

Genau wie die Figuren seiner Action-Filme, in denen meist ein Mann gegen ganze Armeen bestehen muss, schienen alle Zeichen gegen den Österreicher zu stehen. Sein harter Akzent ist unüberhörbar, sein Körperbau zu dieser Zeit für einen Hollywoodstar unvorstellbar.

Doch der Sohn eines Dorfpolizisten schafft erneut das Unmögliche. Mit Filmen wie «Conan der Barbar», «Terminator» und «Predator» schaffte es Arnie in den 1980er-Jahren in den Hollywood-Olymp und gehörte schnell zu den bestbezahlten Schauspielern in der Traumfabrik.

Aufgeben ist keine Option

Es ist sein eiserner Wille, der Schwarzenegger für viele so sympathisch macht. Egal, welches Ziel der Hüne sich setzt, er gibt alles, um es zu erreichen. So wurde der steiermärkische Junge 2003 zum Gouverneur von Kalifornien gewählt, der mit seiner damaligen Ehefrau Maria Shriver (61), die aus dem mächtigen Kennedy-Clan stammt, nach dem Wahlsieg glücklich in die Kamera lächelt. Kein Berg ist zu hoch, kein Weg ist zu weit, kein Ziel zu unrealistisch – aufgeben ist keine Option.

Misserfolge nach Weltruhm

Doch wer hoch fliegt, kann auch tief fallen. Schwarzeneggers Zeit als Gouverneur ist äusserst umstritten. Als er 2011 sein Amt abgibt, hinterlässt er einen riesigen Schuldenberg. Kurz danach wird öffentlich, dass Schwarzenegger einen unehelichen Sohn mit seiner Haushälterin hat. Seine Ehe zerbricht daran.

Auch die Rückkehr ins Schauspielgeschäft darf man als holprig bezeichnen. Einen richtigen Hit konnte er seit seinem Comeback nicht landen. Die Rückkehr zu seiner berühmtesten Rolle in «Terminator: Genisys» fiel sowohl bei Fans als auch bei Kritikern durch.

Planetenretter Arnie

Dennoch: Sein Lächeln hat der Hollywoodstar auch im Alter nicht verloren. Wie auch nicht den ansteckenden Enthusiasmus und den breiten Rücken. Derzeit widmet sich Schwarzenegger vor allem dem Kampf für eine grüne Zukunft.

Für den Klimaschutz reist der ehemalige Muskelmann um die Welt, trifft sich mit Weltpolitikern wie dem französischen Premier Emmanuel Macron (39) und schiesst gegen US-Präsident Donald Trump (71), der inzwischen so etwas wie sein Erzfeind geworden ist. «Es geht um unser Überleben als Menschheit», sagt er in einer seiner zahlreichen Instagram-Ansagen. Wenn jemand die Welt retten kann, dann doch wohl Arnie. Wie im Film!