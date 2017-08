Das muss wehgetan haben! Popstar Justin Bieber (23) musste im vergangenen Mai nach einem Fussballspiel in die Notaufnahme des Northwell-Health-Spitals in Long Island (NY) gebracht werden. Wie jetzt bekannt wurde, bekam er einen Ball direkt zwischen die Beine, worauf einer seiner Hoden stark anschwoll.

Spekulationen über Geschlechtskrankheit

Doch mit der verursachten Hodendrehung nicht genug: Der Unfall des Sängers kam überhaupt erst ans Licht, weil eine Mitarbeiterin des Spitals sich illegal in seine Krankenakte einloggte. Weil im Spital Gerüchte im Umlauf waren, dass der «What Do You Mean»-Star wegen einer Geschlechtskrankheit eingeliefert worden sei, wollte Kelly Lombardo in seiner Akte angeblich selbst nachlesen, warum Bieber behandelt wurde.

Die Mitarbeiterin wurde fristlos entlassen – und verklagt nun das Spital! Mit dem Prozess will sie die Kündigung anfechten. Lombardo bestreitet, Fehler gemacht zu haben. «Meine Klientin war eine moralische Angestellte, die die Privatsphäre von Patienten respektierte», sagte ihr Anwalt David H. Rosenberg zur Zeitung «New York Daily News».

Sie schwört, dass sie die Akte nicht geöffnet hat

Wie der Anwalt weiter ausführt, habe Lombardo zwar die Gerüchte über eine Geschlechtskrankheit mitbekommen, allerdings nie versucht, Biebers Akte zu öffnen. «Meine Klientin schwört, dass sie die Akte nicht geöffnet hat. Soweit ich das beurteilen kann, sagt sie die Wahrheit.»

Bevor sie entlassen wurde, sei sie im Spital in ein Meeting mit der Spital-Leitung gerufen worden, die ihr vorwarf, Biebers Privatsphäre verletzt zu haben. «Ihr wurde gesagt: ‹Du bist eine junge Frau. Du bist nicht neugierig und willst nicht wissen, warum er im Notfall ist?› Und dann feuerten sie sie. Sie betreute ihn nicht einmal. Sie sah ihn nicht im Spital. Sie wurde einfach da reingezogen», so Anwalt Rosenberg. (kad)