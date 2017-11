Von Modedesign mag Karl Lagerfeld (84) viel verstehen, auf politische Äusserungen sollte er besser verzichten. Er lästerte im Spätprogramm eines französischen Privatsenders gegen Kanzlerin Angela Merkel – und setzte sich mit einem Nazi-Vergleich tief in die Nesseln. Dutzende Beschwerden gingen nach dem Wochenende bei der Aufsichtsbehörde für audiovisuelle Medien CSA in Paris ein.

Mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus Syrien habe Merkel versucht, «sich ein charmantes Image zu geben, nachdem sie sich während der Griechenland-Krise ein Rabenmutter-Image gegeben hat», meinte der Modezar.

Starmoderator Thierry Ardisson (68) fragte nach: Ob er meine, dass Merkel mit der Flüchtlingsaufnahme ihr Verhalten in der Griechenland-Krise entschuldigen wollte und ob sie nach dem, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, zeigen wollte, dass Deutschland nun endlich ein gastfreundliches Land geworden sei.

Darauf legte Lagerfeld kräftig nach: «Ja, aber ich werde Ihnen etwas Schreckliches erzählen: Wir können nicht, auch wenn Jahrzehnte dazwischen liegen, Millionen von Juden töten und später Millionen ihrer schlimmsten Feinde ins Land holen.» Mit diesem Vergleich setzte er die Flüchtlinge in Deutschland mit den Nazis gleich, die im Zweiten Weltkrieg Millionen Juden ermordeten.

Frankreichs Medienaufseher prüfen nun einen Rüffel für die Sendung «Salut les Terriens», auf Deutsch «Hallo Erdenbürger», und ihren Moderator. Empörte Zuschauer warfen ihm vor, Lagerfeld nicht rechtzeitig gestoppt zu haben.

Lagerfeld selber hätte es auch besser wissen müssen und erkennen können, wie heikel sein Satz ist. Schliesslich ist er in der Nazizeit in Deutschland aufgewachsen. Und er betont immer wieder in Interviews, dass er nichts von Politik verstehe, die Politiker nicht kenne und als Deutscher, der seit Jahrzehnten in Frankreich lebt, auch noch nie in seinem Leben an Abstimmungen oder Wahlen teilgenommen habe.

Wenn er sich dennoch aufs politische Parkett wagt, rutscht er schnell aus. Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (59) fand er zwar «niedlich», bezeichnete sie aber auch als «Kriegsministerin» – in Deutschland ein völlig unangebrachter Begriff für die Chefin der Friedenssoldaten in Afghanistan.