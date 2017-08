Deutsche Ex-Nanny packt aus: Mel B. war bei den Dreiern die Kamerafrau

Mit allen Mitteln wehrt sich Lorraine Gilles (26) gegen die Vorwürfe, für das Ehe-Aus von Mel B. (42) und Stephen Belafonte (42) verantwortlich zu sein: Das ehemalige Kindermädchen der Ex-Spice-Girls-Sängerin und des Filmproduzenten legte nun im Prozess wegen Verleumdung ein 128-seitiges Dokument vor, in dem es unter anderem seine Angst vor der Veröffentlichung mehrerer Sex-Videos äussert.

Pikant: Mel B. soll die Clips, die die deutsche Nanny beim Sex zu dritt mit ihren ehemaligen Arbeitgebern zeigen, selbst aufgezeichnet haben. Die Sängerin selbst behauptete bisher, dass ihr Ex sie zum Sex mit anderen Frauen gezwungen und alles gefilmt habe.

Nanny hatte «mehrere Male pro Woche» Sex mit Mel B.

Lorraine Gilles behauptet in der Gerichtsakte, dass sie «mehrere Male pro Woche» Sex mit Mel B. hatte und sich «sehr unwohl» fühlte, beim Geschlechtsverkehr mit dem Paar gefilmt zu werden. «Meine sexuelle Beziehung und mein Arbeitsverhältnis mit Melanie dauerten rund sieben Jahre, bis September 2016. Während meiner Zeit mit Melanie hatten sie und ich sporadisch Sex, manchmal mehrmals pro Woche», zitiert «DailyMail» die Deutsche aus dem Gerichtsdokument.

«Diese Aufnahmen wären extrem beschämend für mich»

Jetzt fürchtet die Ex-Nanny, dass die Sex-Clips in der schmutzigen Scheidungsschlacht von Mel B. und Belafonte an die Öffentlichkeit gelangen könnten: «Diese Aufnahmen wären extrem beschämend für mich und meine Familie … Ich will nicht, dass sie veröffentlicht werden», so Gilles.

Die Ex-Nanny reagierte mit ihrer Verleumdungsklage auf Mel B.s Vorwürfe, dass Gilles eine Affäre mit Belafonte hatte und von ihm sogar ein Baby erwartete, das sie schliesslich abtreiben liess. Gilles streitet dies ab und behauptet im neuen Dokument, dass sie nicht von Belafonte, sondern bei einem One-Night-Stand mit einem Fremden schwanger wurde. «Ich hatte nie eine sexuelle Beziehung zu Stephen ohne Melanies Anweisung oder ohne ihre Zustimmung», sagt sie. «Zu keinem Zeitpunkt habe ich Melanie offengelegt, dass ich von Stephen schwanger bin.»

«Stephen und ich hatten nur Sex, wenn Mel uns dazu anwies»

Und weiter: «Stephen und ich hatten nur Sex, wenn Melanie uns dazu anwies. Oder wenn Melanie ihren Ehemann zu uns ins Schlafzimmer einlud und oft als Kamerafrau diente und den Sex aufnahm – oder selbst am Dreier teilnahm.»

Mel B., die im vergangenen März nach zehn Jahren Ehe die Scheidung von Belafonte eingereicht hatte, erwirkte im April eine einstweilige Verfügung gegen die Ex-Nanny, damit sich diese von ihr fernhält. Ihrem Noch-Ehemann warf sie vor, sie über Jahre geschlagen und sexuell ausgebeutet zu haben. (kad)