Dezember-Playmate kann endlich von ganzem Herzen nackt sein: Chiara hat ihr Body-Dilemma überwunden

Chiara Bianchino (23) liebt ihre Stadt. «Ich bin gern Römerin», schwärmt sie. «Wir leben hier in ganz enger Verbindung zur Geschichte. Das finde ich fantastisch. Das Römische Reich, das Mittelalter – die Vergangenheit spüren zu können inspiriert mich.» Dennoch fand das Fotoshooting für den «Playboy» in Paris statt – in diese Metropole habe sie sich sofort verliebt, so die Brünette mit den Traummassen 85-63-91.

So überwand sie ihr Body-Dilemma

Doch im Prinzip spielt es für Bianchino keine Rolle, wo sie sich gerade befindet – Hauptsache, sie muss keine Kleider tragen. Denn das Model sagt: «Ich bin gern nackt. Wir sind alle so geboren worden, oder?», so ihr Credo. Früher sei sie schüchtern gewesen. «Ich hatte Probleme mit meinem Körper. So geht das wohl jedem. Dass ich das überwunden habe, ist für mich extrem wichtig. Ich kann mich nackt am besten ausdrücken. Ich kann schön sein, aber auch sinnlich oder sündig. Ich kann einfach ganz ich selbst sein.» Diese Freiheit, dieses Glück sollte jeder spüren können, fügt sie an.

Sie is(s)t sehr genügsam

Von einem Mann erwartet die Schönheit aber nicht, schön zu sein. «Mir geht es um das Zusammenspiel von vielen Dingen: Wie er sich bewegt und was für eine Ausstrahlung er hat. Er muss witzig sein und charmant.» Bei Dates sei sie aber gar nicht besonders anspruchsvoll. «Das perfekte Date besteht aus einem Essen – am besten italienisch – und einem Kinobesuch. Mehr will ich nicht!»

