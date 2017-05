Die schrägsten Outfits der Gala: Das gibts ja Met!

In New York fand gestern Abend mit der Met Gala der wichtigste Fashion-Event des Jahres statt. Zur Modeparty erschienen die Stars in besonders kreativen Outfits. Der grösste Hingucker des Abends war wohl Popstar Rihanna (29): Die Sängerin stahl in puffigem 3D-Kostüm von Comme des Garçons und roten Stiefeln, die hauptsächlich aus Schnüren bestanden, allen die Show.

Daneben griff auch Pop-Diva Madonna (58), die im kuriosen Militär-Look mit passender Netzschleppe Haut zeigte. Auffällig unauffällig gab sich Reality-Star Kim Kardashian (36), die im simpel geschnittenen weissen Kleid von Vivienne Westwood über den roten Teppich schritt.

Aufgemalte Frisur und ein Albtraum in Rot

Cara Delevingne (24) und Sängerin Rita Ora (26) sorgten mit ihren Frisuren für Aufregung. Delevingne, die sich für eine Rolle kürzlich von ihrer Mähne trennte, hatte sich einen silbernen Kurzhaarschnitt aufgepinselt, während Rita Oras kurz frisierte Haare fast schon an eine Comicfigur erinnerten.

Komplett daneben griffen mit ihren Outfits auch Bella Hadid (20), die in einem Ganzkörper-Netzstrumpf erschien, oder Katy Perry (32), die im von John Galliano designten knallroten Schleier an Fasnacht erinnerte. Total bizarr wirkte der viel zu grosse Jumpsuit von Pharrell Williams' (44) Ehefrau Helen Lasichanh (36).

Die Stars setzten auf XXL-Ausschnitt

Einer der grossen Outfit-Trends der Nacht: der XXL-Ausschnitt! Comedian Amy Schumer (35), Nicki Minaj (34), Cara Delevingne, Adriana Lima (35), Blake Lively (29), Sofia Richie (18), Rose Byrne (37) oder Kendall Jenner (21) liessen in ihren Roben alle tief blicken.

Liebes- und Babybauch-Premieren

Auf dem roten Teppich sorgten die Stars nicht nur mit ihren Outfits für Getuschel: Gleich zwei Promis feierten Liebes-Premieren. Selena Gomez (24) zeigte sich erstmals mit Freund The Weeknd (27) an einem Anlass. Auch Jennifer Lopez (47) machte gestern ihre Liebe zu Alex Rodriguez (41) öffentlich. Herzig: Tennis-Star Serena Williams (35) zeigte erstmals ihren Babybauch. (kad)