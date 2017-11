Die Sexgrüsel-Affäre ist «ein Wendepunkt»: Der Weinstein-Effekt verändert die Welt

Der Sexskandal um den gefallenen Filmmogul Harvey Weinstein (65) – und weitere Filmschaffende wie ganz neu Dustin Hoffman (80) – verändert unsere Gesellschaft und unsere soziale Denkweise grundlegend: Davon sind zahlreiche amerikanische Filmschaffende, Kolumnisten und Journalisten überzeugt. Sie nennen es den «Weinstein-Effekt».

«Historische Veränderung in unserer Gesellschaft»

«Dieser Skandal ist ein tiefgreifender, kulturell und sozial-politischer Moment, der eine historische Veränderung in unserer Gesellschaft bewirken kann», schreibt etwa Dokumentarfilmer Michael Moore (63) in einem offenen Brief auf seiner Facebook-Seite. «Lasst ihn uns nutzen, um eine Welt ohne Harveys zu kreieren.»

Und US-Starmoderatorin Oprah Winfrey (63) mahnt: «Jede Frau hat eine Geschichte über sexuelle Belästigung zu erzählen, deshalb ist diese Affäre ein Wendepunkt für unsere Gesellschaft. Drehen wir diesen Skandal nur um Harvey, dann verlieren wir diesen wichtigen, wachrüttelnden Moment.»

Frauen machen mobil

Nachdem täglich immer mehr Frauen gegen Harvey Weinstein aussagten, begannen Frauen auf der ganzen Welt ihre Stimme zu erheben. US-Schauspielerin Alyssa Milano (44) rief auf Twitter dazu auf, sich unter dem Hashtag #metoo gegen sexuelle Belästigung zu wehren. Tausende nutzen die Aktion auf Facebook, Twitter und Instagram.

In Frankreich geht die Aktion #balancetonporc («Balance ton porc», auf Deutsch: «Verpfeif dein Schwein») sogar noch weiter: Die französische Journalistin Sandra Muller fordert Betroffene von sexuellen Übergriffen dazu auf, unter dem Hashtag #balancetonporc nicht nur ihre Geschichte zu erzählen, sondern auch den Namen ihres Peinigers zu nennen.

Die Kampagne von Muller war bisher ein voller Erfolg: In nur wenigen Stunden ging der Hashtag viral. Zehntausende Frauen haben ihre Geschichte gepostet, und für einige Tage führte #balancetonporc in Frankreich sogar die Twitter-Hitliste an.

Sexuelle Belästigung nach wie vor «tabuisiert»

Der Fall Weinstein zeigt auf, wie gross die Hürde für viele Frauen war und immer noch ist, sich gegen sexuelle Übergriffe zu wehren. «Sexuelle Belästigung ist nach wie vor tabuisiert», sagt Anja Derungs (41), Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich zu BLICK: «Betroffene haben Hemmungen, das Erlebte zu beschreiben und schämen sich, darüber zu reden. Oft besteht zudem ein Abhängigkeits- und Machtverhältnis zwischen Täter und Opfer, das es noch schwieriger macht, sich zu wehren.»

Bleibt zu hoffen, dass der «Weinstein Effekt» dieses Tabu langfristig brechen und die Hemmungen abzubauen vermag. Und sich Frauen aller Herkunft und aller Schichten von nun an gestärkt fühlen und den Mut finden, sich gegen sexuelle Belästigung jeglicher Form zur Wehr zu setzen.

Wurden auch Sie Opfer von sexueller Belästigung? Vertrauliche Unterstützung finden Sie unter: belaestigt.ch