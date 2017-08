Die traurige Vergangenheit von Eloy de Jong: Sein Vater wollte ihm verbieten, schwul zu sein

Seine Geschichte berührt: Bei «Promi Big Brother» erzählte Eloy de Jong (44) von seiner schwierigen Kindheit. Am Tisch mit Designerin Sarah Kern (48) und Schlagersänger Willi Herren (42) öffnet er sich. «Die guten Dinge, die ich in mir trage, habe ich von meiner Mutter gelernt», sagt der Sänger. «Mein Vater war, seitdem ich mich erinnern kann, betrunken und hat uns jeden Abend schikaniert. Jede Nacht, jeden Abend. Und das war mein Leben als junger Mensch.»

Sein Vater sagte ihm nur einmal, dass er stolz ist auf ihn

Sein Vater habe ihm nie gesagt, dass er ihn schätze. «Ich hatte es einmal, dass mein Vater zu mir gesagt hat, dass er stolz auf mich ist. Als ich mit Caught in the Act viel Geld verdient habe. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben in seinen Augen gesehen: ‹Oh, ich bin stolz auf meinen Sohn.› Und das ist so traurig, eigentlich. Die Beziehung war schlimm, und wir haben uns nicht verstanden.» Nur einmal habe er seinem Vater gesagt, dass er ihn liebe. «Als er tot in seiner Kiste war», so de Jong.

Erst wollte Vater Homosexualität verbieten, dann Manager

Einer der Gründe für das schwierige Verhältnis des Sängers und seines Vaters war die sexuelle Orientierung des Sängers. «Eloy ist im Container sehr emotional, weil er harte Jahre hinter sich hat», sagt sein Bandkollege Lee Baxter (47) zur deutschen Zeitung «Bild». «Ein Vater, der ihm verbieten wollte, schwul zu sein. Und dann ein Manager, der ihm verbieten wollte, schwul zu sein. Sein Vater sagte mal: ‹Warum macht er so was? Draussen stehen die hübschesten Mädchen, und er hat was mit Jungs!›»

Heute habe Eloy de Jong zu sich selbst gefunden, stehe zu seiner Homosexualität und sei stolz darauf. Der Sänger outete sich 1999, ein Jahr nach der Auflösung von Caught in the Act. Seit neun Jahren ist er mit seinem Freund Ibo zusammen und hat mit ihm Tochter Indy (5). (kad)