Doch Harry musste an Invictus-Spielen neben Melania Trump sitzen: Royales Debut für Meghan Markle

Gestern wurden in Toronto (CAN) die «Invictus Games», eine Reihe von Sport-Wettkämpfen für verwundete Soldaten aus der ganzen Welt, eröffnet. Neben Prinz Harry (33), dem Gründer der Spiele, sass in der VIP-Box Melania Trump (47), die als «First Lady» ihren ersten Auftritt ohne Ihren Ehemann Donald (71) absolvierte. Doch das Gesprächsthema Nummer Eins war an dem Abend nicht die Ehefrau des US-Präsidenten.

Royals Protokoll trennt das Paar

Denn zum ersten Mal begleitete Harrys Freundin Meghan Markle (36) ihn an einen öffentlichen Event. Die Schauspielerin feierte an den «Invictus Games» ihr royales Debut - obwohl sie nicht neben ihrem adeligen Freund sitzen durfte. Ganze achtzehn Sitze trennten das Paar! Da die beiden noch nicht verlobt sind, dürfen sie wegen dem royalen Protokoll an öffentlichen Auftritten noch nicht nebeneinander sitzen.

Markle war begeistert

Laut «Daily Mail» waren Harrys Augen aber immer wieder auf seine schöne Freundin gerichtet. Meghan Markle wiederum kam aus dem Klatschen beinahe nicht mehr heraus. Besonders als Prinz Harry seine traditionelle Eröffnungsrede hielt, applaudierte die Schauspielerin begeistert und zeigte ihr wunderschönes Lächeln.

Der Auftritt beflügelt natürlich die Gerüchte über eine baldige Verlobung. Laut Royal-Insidern kann es sich nur noch um Wochen handeln, bis Harry die wichtigste Frage der Welt stellt. Und sieht man das Lächeln auf Markles Gesicht, glaubt man ihnen gerne. (klm)