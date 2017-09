Ein Baby für den Reality-Star: Kylie Jenner ist schwanger

Die Baby-Meldung schockt das Netz: Kylie Jenner (20) ist im vierten Monat schwanger! Das berichten US-Medien wie «TMZ» oder «Page Six». Der Vater des Kindes ist kein Unbekannter: Der Reality-Star ist seit April mit US-Rapper Travis Scott (25) zusammen.

Es soll ein Mädchen werden

Gemäss US-Portal «People» soll Jenner ein Mädchen erwarten. Ein Insider verrät: «Sie erzählten es ihren Freunden erstmals vor einigen Wochen. Die Familie weiss es schon seit einiger Zeit. Sie und Travis freuen sich sehr.»

«Sie war noch nie so glücklich»

Das Baby sei nicht geplant gewesen. Trotzdem freue sich Jenner über ihr baldiges Mami-Glück: «Es ist eine überraschende, aber unglaublich tolle Wendung und sie könnte nicht aufgeregter sein. Alle freuen sich für sie. Sie war noch nie so glücklich», so die Quelle weiter. «Sie will eine Mutter sein.»

Travis Scott habe seinen Freunden bereits im Juli von der Schwangerschaft erzählt. Der Insider sagt: «Er war so aufgeregt, dass er es nicht mehr für sich behalten könnte. Er ist so liebevoll und gibt sich Kylie gegenüber sehr beschützerisch, seit sie es herausgefunden haben. Er kann es nicht erwarten, Vater zu werden.»

Mit Travis Scott ist sie erst seit April zusammen

Heiraten wolle das Paar trotz Baby-Glück nicht. «Sie kriegt nun ein Baby mit einem Typen, mit dem sie erst seit kurzem zusammen ist. Ihr Umfeld ist sehr überrascht, es passierte so schnell. Aber für Kylie ist die Beziehung mit Travis anders, als alles andere zuvor. Sie ist sehr verliebt in ihn», sagt der Insider.

Ist Tyga der Vater?

Erst im vergangenen April trennte sich Kylie Jenner von ihrem langjährigen On-Off-Freund, US-Rapper Tyga (27). Dieser outete sich bei Snapchat als angeblicher Vater des Babys und schrieb: «Das ist mein Kind!» Er löschte die Mitteilung, die er mit einigen Teufel-Emojis versah, kurz danach.

Kylie Jenner zeigt sich derweil auffällig oft in XL-Klamotten: Die Kosmetik-Unternehmerin, die sich üblicherweise gerne in figurbetonten Outfits zeigt, wurde in den vergangenen Wochen immer wieder in weiten T-Shirts abgelichtet. Nun muss sie ihr Babybäuchlein nicht mehr verstecken. (kad)