Rund ein Jahr nach dem Liebes-Aus mit Brad Pitt (53) soll Angelina Jolie (42) ihr Herz wieder verschenkt haben. Der Neue an ihrer Seite ist kein Unbekannter: Jolie sei mit Milliardär und Tesla-Gründer Elon Musk (46) zusammen, behauptet die bekannte US-Bloggerin und Autorin Janet Charlton.

«Elon hatte schon immer eine Schwäche für schöne Filmstars»

Gemäss Charlton würden sich Musk und die Schauspielerin seit Jahren kennen, weil sie bereits gemeinsam für humanitäre Projekte gearbeitet haben. «Elon hatte schon immer eine Schwäche für schöne Filmstars», schreibt Charlton – und hat damit nicht unrecht. Erst im vergangenen August trennte sich Musk nach knapp einem Jahr von Film-Beauty Amber Heard (31).

Sie wollen die Beziehung geheim halten

Jolie und Musk seien sich in den vergangenen Monaten immer näher gekommen. «Vor kurzem verbrachten sie ein gemeinsames Wochenende in Las Vegas, aber sie kamen getrennt an und reisten getrennt ab», schreibt Charlton. Das Paar sei streng darauf bedacht, die Beziehung geheim zu halten. «Das könnte eine interessante Romanze werden!» (kad)