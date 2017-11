Eklat bei «Anne Will»: Verona Pooth in der ARD sexistisch abgefilmt

Grosser Wirbel um einen Kamera-Schwenk bei der ARD-Talkshow «Anne Will»: Die Regie hatte in der Sendung am Sonntagabend eine Kamerafahrt gezeigt, die langsam den nackten Beinen von Talkgast Verona Pooth hochfuhr. Das besonders Pikante daran: Die Sendung behandelte ausgerechnet das Thema «Sexismus». Viele Twitter-User fanden das äusserst geschmacklos und ärgerten sich darüber – es hagelte Kritik.

Die Redaktion der beliebten Talkshow reagierte sofort darauf und entschuldigte sich gestern Abend offiziell auf Twitter: «Der Kameraschwenk über Schuhe und Beine von Verona Pooth in unserer gestrigen Sendung ging gar nicht! Das widerspricht unseren redaktionellen und bildlichen Grundsätzen. Der Regisseur bedauert den Fehler. Im Übrigen hat Verona Pooth unsere Entschuldigung entspannt aufgenommen.»

Pooth nimmt Kameramann in Schutz

Anders als die verärgerten Twitter-User sieht Verona Pooth selber tatsächlich keinen Grund zur Aufregung, wie sie im Interview mit «Bild» sagt: «Der arme Kameramann – warum soll er denn nicht diesen Schwenk machen? Das ist sicher nicht sexistisch», so der TV-Star. In der betreffenden «Anne Will»-Sendung hatte Pooth zuvor erzählt, sie habe in ihrem Leben auch schon Sexismus erlebt, allerdings «nie eine Nötigung in einer Form, die mir einen Schaden zugefügt hat». (brc)