Entlassungen, Schluss mit Grapsch-Verträgen: Hollywood greift nach Sexgrüsel-Affären durch

Mehrere Skandale von sexueller Belästigung entzaubern die Traumfabrik Hollywood. Filmmogul Harvey Weinstein (65) soll Frauen über Jahrzehnte belästigt und sogar vergewaltigt haben. Der zweifache Oscar-Preisträger Kevin Spacey (58) habe systematisch Männer belästigt und begrapscht. Auch er soll manche gar zum Sex gezwungen haben.

Filmemacher Michael Moore nennt diese Zeit der kollektiven Anteilnahme am Leid der Opfer von sexueller Gewalt einen «gesellschaftspolitisch und kulturell wichtigen Moment». Nicht nur die Unterhaltungsindustrie, sondern die ganze Menschheit habe nun die Chance, mit diesen überholten, sexistischen Strukturen zu brechen und neue zu festigen.

Keine Sex-Verschwiegenheitsklauseln mehr

Und Hollywood reagiert: Gleich mehrere der grössten amerikanischen Film- und Talent-Agenturen wollen im Zuge der Missbrauchsskandale ihre Arbeitsbestimmungen anpassen, wie das Branchenblatt «Variety» meldet. Arbeitsverträge, die bisher Verschwiegenheitsklauseln enthielten, die es Angestellten unmöglich machten, sexuelle Belästigung zu melden, soll es in Zukunft nicht mehr geben. «Die Mitarbeiter sind alle nervös und hoffen auf die richtigen Veränderungen», heisst es in dem Insiderbericht. «Die Filmbranche war zu lange eine Industrie, die nach ihren eigenen Regeln agierte. Regeln, die denen einer Studentenverbindung entsprachen.»

Agenturen leiten erste Schritte ein

Eine der grössten Talent-Agenturen Hollywoods, ICM Partners, hat erste Schritte unternommen, wie ein Sprecher des Unternehmens mitteilt: «Wir haben das Verfahren für unsere Angestellten vereinfacht, wie sie Übergriffe oder Belästigungen melden können.» Zudem werde man die Personalabteilung grosszügig ausbauen.

Agent entlassen

Ebenfalls auf die jüngsten Missbrauchsskandale reagiert hat die US-Talent-Agentur CAA. Das Unternehmen hat vor kurzem einen seiner erfolgreichsten Agenten entlassen, Ryan Ly. Schon vor Monaten habe es Meldungen und Gerüchte über den Filmschaffenden und sein übergriffiges Verhalten gegeben, bisher folgenlos. Doch nun ist in Hollywood die Toleranzgrenze für sexuelle Belästigung gesunken.

Zudem will die CAA, wie ihr Konkurrenzunternehmen, ihre Arbeitsverträge und Hausregeln so anpassen, dass Fälle von sexueller Belästigung jeglicher Art rasch und an richtiger Stelle gemeldet werden können.