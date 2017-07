Er musste zur persönlichen Einvernahme bei der Kapo: Justin Bieber kassiert 1000-Franken-Busse für Golfwägeli-Spritzfahrt

Bei seinem Aufenthalt in Bad Ragaz SG kurvte Justin Bieber am 12. Juni mit einem Golfmobil durch die Strassen. Jetzt kommt aus: Die St. Galler Staatsanwaltschaft hat den Sänger zu einer Busse von 1000 Franken und einer bedingten Geldstrafe von 5 Tagessätzen à 3000 Franken verknurrt. Das bestätigt die Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage von BLICK.

Bieber hat fahrlässig gehandelt

Die Fahrt mit dem Golfmobil durch Bad Ragaz war strafbar, weil es keine Zulassung für den Strassenverkehr hatte und damit auch kein Nummernschild. Damit handelte er fahrlässig.

Der Strafbefehl wurde dem kanadischen Superstar am 4. Juli zugestellt. Legt Bieber bis am kommenden Montag keinen Rekurs ein, wird er rechtskräftig.

Polizei hat Bieber vernommen

Gemäss Thomas Hansjakob, erster Staatsanwalt in St. Gallen, musste Bieber noch während seines Aufenthalts in der Schweiz und damit vor dem Konzert in Berner Stade de Suisse vom 15. Juni bei der Kantonspolizei St. Gallen persönlich zur Einvernahme erscheinen.

Ein BLICK-Fotograf hielt Biebers Ausflug mit dem Golfmobil in St. Gallen fotografisch fest - und dokumentierte damit ein Offizialsdelikt. «Die Polizei sieht sich genötigt, eine Anzeige zu erstatten», sagte Hanspeter Krüsi zu BLICK.

Weh wird die 1000-Franken-Busse Justin Bieber nicht tun: Sein Vermögen wird von «Forbes» auf über 250 Millionen Dollar geschätzt.