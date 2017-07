Er soll erstmal «erwachsen werden»: Justin Bieber darf in China nicht auftreten

Nachdem ein Belieber wissen wollte, warum sein Idol während seiner kommenden Asien-Tour nicht in China auftreten wird, veröffentlichte das Kulturbüro in Peking eine Erklärung. «Sein unangebrachtes Verhalten hat öffentliche Entrüstung ausgelöst.» Er habe «schlechtes Verhalten in die darstellenden Künste übertragen» uns sei deshalb unerwünscht.

Gemeint ist zum Beispiel sein Besuch der Chinesischen Mauer im Jahr 2013. Dort liess sich Bieber von chinesischen Bodyguards auf Schultern tragen - sehr zum Missfallen vieler Chinesen.

Ein Jahr später besuchte der Sänger in Tokio den Yasukini-Schrein. Dort werden neben 2,5 Millionen japanischer Kriegstoten auch 14 verurteilte Kriegsverbrecher geehrt, was in China für Kritik sorgt. Bieber entschuldigte sich danach. «Ich unterlag der irrigen Annahme, Schreine wären allesamt reine Gebetsstätten. Ich liebe dich, China, und ich liebe dich, Japan.»

Die Chinesen wollen Bieber aber nicht für immer aus ihrem Land verbannen. Er müsse nur erwachsen werden, dann darf er wieder kommen. «Wir hoffen, Justin Bieber kann seine Worte und Taten durch das Erwachsenwerden verbessern und zu einem Sänger verbessern, der wirklich gemocht wird.» (man)