Erneut holen ihn die Schatten seiner Vergangenheit in Zürich ein: «Polanski hat mich mit 15 zwei Mal vergewaltigt»

Am Sonntagabend assen Regisseur Roman Polanski (84) und seine Gattin Emmanuelle Seigner (51) genüsslich Rindsfilet und Kartoffelstock im Zürcher Restaurant Terrasse. Am folgenden Abend schritt das Ehepaar über den grünen Teppich des Zurich Film Festivals, um den gemeinsamen Film «D'après une histoire vraie» vorzustellen (BLICK berichtete). Polanski scherzte, er sei froh, dass dieses Jahr ausser seinen Fans niemand auf ihn warte – gemeint: keine Polizei wie 2009 (siehe Box zum Fall Polanski). Doch einen Tag später wurde öffentlich: Die deutsche Schauspielerin Renate Langer (61) hat ihn am 26. September bei der Polizei St. Gallen wegen Vergewaltigung angezeigt, meldete die Zeitung «New York Times».

Schweigen aus Rücksicht auf die Eltern

Ihr 45 Jahre langes Schweigen erklärt sie in der Zeitung mit Rücksicht auf ihre Eltern: «Meine Mutter hätte einen Herzinfarkt erlitten.» Sie starb vor zwei Jahren, ihr Vater diesen Sommer. All die Jahre habe sie sich geschämt. «Ich fühlte mich verloren und alleine», wird Renate Langer zitiert. Dann schildert sie, was sie 1972 mit 15 Jahren erlebte. Mit dem Einverständnis ihrer Eltern sei sie von München zu Roman Polanski nach Gstaad BE gefahren, weil er sie für einen Film casten wollte. Da habe er sie im Schlafzimmer vergewaltigt. Sie sei unfähig gewesen, sich zu wehren, und erst am folgenden Tag abgereist.

Einen Monat später, habe er sie angerufen, sich entschuldigt und ihr eine Rolle in seinem Film «Was?» angeboten. Ihr versprochen, sie rein beruflich zu treffen. Langer flog nach Rom, bekam eine kleine Rolle. Am Set habe Polanski sein Wort gehalten. Doch eines nachts, als sie alleine war, sei er zu ihr gekommen und habe sie wieder vergewaltigt. Sie habe eine Flasche Wein und Parfüm nach ihm geworfen. «Es hatte einen grossen Einfluss auf mein Leben», sagt sie, die in den 70er-Jahren in Filmen mitspielte wie «Schulmädchen-Report» und «Eis am Stiel 5». Ihr letzter Film «Beziehungen» lief 1995.

Sie war stolz, in seinem Film mitzuspielen

Seither war sie abgetaucht. Ihre Künstleragentur liess gestern den Telefonbeantworter laufen. Eine Adresse oder Website existiert von Renate Langer nicht. Einer, der sie in den 70er-Jahren gut kannte, ist Boulevard-Legende Michael Graeter (76). «Renate war ein Partygirl», erinnert er sich. «Sympathisch und immer aufgestellt. Polanski, der zu der Zeit oft in München war, hat sie da kennengelernt. Sie war ganz stolz, dass sie in seinem Film mitspielen konnte. Was sie ihm nun vorwirft, erstaunt mich.»

Dass Roman Polanski erneut in Zürich vom Schatten seiner Vergangenheit eingeholt wurde, ging ihm offenbar sehr nahe. Der Schweizer Hotelier Franz Wehren (63), ein guter Freund, sagt: «Es war ein Schock für ihn.» Er sei am Dienstag sofort nach Paris, zu seiner Familie geflogen. «Dorf findet er Halt und Unterstützung.» Das Zurich Film Festival wollte sich nicht äussern. Für Roman Polanski gilt die Unschuldsvermutung.

Der Fall Polanski Vor 40 Jahren vergewaltigte Starregisseur Roman Polanski, damals 43, die 13-jährige Samantha Geimer. Polanski hatte vorgegeben, für die Modezeitschrift «Vogue» Fotos zu machen. Bei der Fotosession am 10. März 1977 in Jack Nicholsons Villa in Los Angeles füllte er Samantha mit Alkohol und Drogen ab. Dann missbrauchte er sie. «Er fragte ständig, ob es mir gefalle», erinnerte sie sich vor drei Jahren im SonntagsBlick. Beim Gerichtsverfahren bekannte sich Polanski schuldig und verbrachte 42 Tage im Gefängnis. Bevor der Prozess zu Ende war, setzte er sich nach Paris ab, wo er bis heute wohnt. Seither besteht ein US-Haftbefehl gegen ihn. Als er 2009 ans Zurich Film Festival kam, wurde er auf Ersuchen der US-Behörden von der Kantonspolizei festgenommen. Zehn Monate verbrachte er in Hausarrest in seinem Chalet in Gstaad BE, bis die Schweiz seine Auslieferung an die USA ablehnte. Letzten August lehnte ein US-Richter die Einstellung des Verfahrens gegen Polanski ab. Neben Geimer und Renate Langer (61) werfen zwei weitere Frauen Polanski Vergewaltigung vor: die britische Schauspielerin Charlotte Lewis (50) und eine anonyme Klägerin, die Anfang 2017 als «Robin» an die Öffentlichkeit ging.