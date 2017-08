Erotikmodel dreht Lesben-Video: Micaela jetzt noch Schä(r)fer!

Steigt Micaela Schäfer (33) ins Pornobusiness ein? Scheint so! Auf Ihrer Facebook-Seite lässt das Erotikmodel verlauten: «Mein erster Lesbenporno mit Paula Rowe! Mehr sag ich jetzt mal nicht.»

Tatsächlich wird Schäfer im Video mit dem bekannten Pornostar handgreiflich. Als wäre es ihr täglich Brot, legt sich das Erotikmodel auf ihre Gespielin und streckt dabei freizügig ihr blankes Hinterteil in die Kamera.

Weltpremiere auf Sex-Seite

Was steckt dahinter? Man weiss es nicht genau. Auf der Sex-Seite Fundorado.de wird das Video jedenfalls als Weltpremiere gefeiert. Erst im Mai sagte sie aber gegenüber «Promiflash» aus, dass sie niemals in einem Erwachsenen-Film mitmachen würde.

Bei den Fans kommt das Schmuddelvideo nicht so gut an. «Vorsicht! Du katapultierst dich damit in eine Ecke, aus der du nie wieder rauskommst!», meint ein Follower. Und ein anderer: «Komisch, sagtest du nicht erst, dass du nie einen Porno drehen willst? Und jetzt sowas!»

Und was wohl Micaelas Freund Felix Steiner dazu sagt? (lcb)