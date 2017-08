Erster Auftritt nach Sex-Sekten-Vorwürfen: R. Kelly will, dass Fans ihm in den Schritt greifen

Sich züchtig zeigen, nach horrenden Sex-Sekten-Vorwürfen? Für R.Kelly (50) keine Option. Der R'n'B-Superstar gab am Wochenende sein erstes Konzert nach den happigen Vorwürfen gegen ihn und liess es gewohnt krachen.

Weibliche Fans wischen ihm den Schweiss ab

«Der Chef sagte, ich soll meine Show etwas runterfahren», verriet Kelly gleich zu Beginn des Auftritts. «Ich hab ihm aber schnell klar gemacht, dass ich das nicht tue.» Gesagt, getan: So holt der Hit-Sänger während der Show mehrere weibliche Fans auf die Bühne. Lässt sich von ihnen seinen Schweiss abwischen und ermutigt sie, ihm den Schritt zu fassen. Kelly's Auftritt in Virginia Beach (US-Bundesstaat Virginia) ist allerdings sehr kurz und dauert nur gerade 45 Minuten. Die Halle ist zudem nur zur Hälfte gefüllt.

Kelly soll mehrere junge Sex-Sklavinnen gefangen halten

Anfang des Monats veröffentlichte die Webseite «BuzzFeed News» einen Artikel, in dem zwei Elternpaare und drei ehemalige Mitarbeiter des «I Believe I Can Fly»-Sängers ihn beschuldigen, sechs Frauen als Sexsklavinnen bei sich zu Hause gefangen zu halten. Der Sänger streitet alle Vorwürfe vehement ab und will von einer Sex-Sekte nichts wissen. Er wendet sich auf Twitter direkt an seine Fans: «Trotz all des Mülls, den ihr derzeit hört, werde ich zur Ostküste kommen und mein Konzert geben. Und glaubt mir Leute, das ist wirklich alles ein Haufen Müll.»

Fans halten zu dem Sänger

Die Fans glauben dem Star und kaufen weiterhin eifrig Tickets für seine Konzerte. Laut dem US-Klatschportal TMZ hat sich der Skandal kaum auf den Ticketverkauf ausgewirkt. In Detroit sei ein Konzert sogar beinahe ausverkauft. R. Kelly tourt noch bis zum 8. Oktober durch die USA. (brc)