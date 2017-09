Erstes Video von Vito Schnabel nach Liebes-Aus von Heidi Klum: So sieht Trennungsschmerz aus

Vito Schnabel (31) hat es nicht leicht. Nachdem seine dreijährige Beziehung zu Heidi Klum (44) in die Brüche ging, wird der Kunsthändler von Fotografen verfolgt.

Ein besonders hartnäckiges Exemplar der Gattung Paparazzi belagerte ihn am Flughafen von New York und löcherte ihn mit Fragen. «Wie geht es dir? Glaubst du, ihr kommt wieder zusammen?», will der Kameramann wissen. Schnabel schweigt mit versteinerter Miene. Dennoch kann man aus seiner Reaktion lesen, wie nahe ihm die Trennung geht.

Heidi macht lieber Werbung für ihre Party

Währenddessen kümmert sich Heidi Klum wieder ums Geschäft. In ihrem ersten Instagram-Post macht das Topmodel auf einen Wettbewerb rund um ihre grosse Halloween-Party aufmerksam. Zwischen Grabsteinen, Skeletten und Kürbissen ist der Hashtag #PartyCityContest zu lesen.

Einen etwas persönlicheren Einblick in ihr Leben gibt sie in ihren Instagram-Storys. Dort zeigt sie, wie sie mit ihren Kindern im Garten spielt und hinter dem Grill ein Festmahl zubereitet. Eine gute Ablenkung. (klm)