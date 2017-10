Die Vorfälle seien so schlimm gewesen, dass sie deswegen ihre Träume und einen millionenschweren Plattendeal aufgab: Kaya Jones (33), ehemaliges Mitglied der Pussycat Dolls, warf Musikmanagern vor zwei Tagen in mehreren Tweets sexuellen Missbrauch vor (BLICK berichtete). Die Bandmitglieder seien unter Platten-Chefs «herumgereicht» worden: «Ich war nicht in einer Girl Group, ich war in einem Prostituierten-Ring.»

Jetzt spricht die Musikerin, die 2003 als Sängerin zu den Pussycat Dolls stiess, über eine konkrete Situation, in der sie belästigt wurde. «Ein Platten-Boss fragte mich, ob er mich in seinem Auto mitnehmen könne. Ich ging darauf ein», erzählt sie «DailyMail».

«Er sprang innert weniger Sekunden auf mich»

«Wir waren in Las Vegas und nach der Show auf dem Weg zum Flughafen, um rechtzeitig unseren Flug nach Los Angeles zu erwischen. Es war nur eine zehnminütige Fahrt. Ich erinnere mich, wie ich mit ihm auf dem Rücksitz der Limo sass und er innert weniger Sekunden auf mich sprang. Ich musste ihn auf dem ganzen Weg zum Flughafen abwehren.»

«Wie oft muss ein Mädchen einen Mann von sich stossen?»

Der Mann sei ein Mittfünfziger gewesen. «Wie viele meiner Band-Kolleginnen fuhr ich nicht, sondern liess mich jeweils zu einem Event chauffieren. Ich weiss nicht, wie oft mein Auto einfach nicht auftauchte, um mich nach Hause zu bringen. Es hiess dann immer, ‹So-und-so wird dich heimfahren›. Wenn ich das Angebot annahm, passierte immer das Gleiche. Wie oft muss ein Mädchen, das es nach oben schaffen will, einen älteren Mann von sich runterstossen?»

Kaya Jones verliess die Girl Group nach zwei Jahren. «Ich dachte: Ich kann das nicht mehr», erinnert sie sich. «Und ich bereue es kein bisschen, die Pussycat Dolls verlassen zu haben.»

Pussycat-Dolls-Gründerin Robin Antin (56) wies Jones’ Anschuldigungen als «widerliche, lächerliche Lügen» zurück. Sie sei lediglich nach den berühmten 15 Minuten Ruhm aus. (kad)