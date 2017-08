Fieser Kommentar von Gavin Rossdale über Sophia Thomalla: «Ich habe Spass mit der Band und unseren zukünftigen Ex-Frauen»

Er kann es nicht lassen: Bush-Frontmann Gavin Rossdale (51) heizt einmal mehr die Gerüchteküche um seine Liebesbeziehung mit Model Sophia Thomalla (27) an. Sind die beiden nun ein Paar oder nicht? Diese Frage beschäftigt die Fans seit Monaten. Immer wieder tauchen gemeinsame Fotos und Videos der beiden auf, ein offizielles Statement gibt es bisher nicht.

Lustige Anspielung oder Liebeskrise?

Gavin Rossdale heizt offenbar gerne selber die Gerüchteküche an: Eben erst hat er ein Paar-Selfie von sich und Thomalla sowie ein Video, in dem sie ihn auf die Schulter küsst, von seiner Instagram-Seite gelöscht (BLICK berichtete). Schon veröffentlichte er gestern ein neues Bild, das ihn in Begleitung der Moderatorin zeigt. Auf dem Schnappschuss sind neben Rossdale und Thomalla zwei Bandkollegen des Musikers und eine weitere Frau zu sehen. Alle stehen eng beieinander und das Model lächelt verliebt in die Kamera. «Ich habe Spass mit der Band und unseren zukünftigen Ex-Frauen», kommentiert Rossdale das Bild. Autsch! Zukünftige Ex-Frau? Ist das eine lustige Retourkutsche an alle Fans, die ständig motzen, dass die Beziehung mit Thomalla eh nicht halten werde – oder eine Anspielung darauf, dass es in der jungen Liebe bereits kriselt?

Fans mögen Rossdales schwarzen Humor

Die Fans sind sich uneinig, finden den schwarzen Humor des Sängers allerdings lustig. «Dieser trockene Humor – ihr seht aus als hättet ihr Spass», und «Spektakulärer Post, du bist der Instagram-Held des Tages», lauten die Kommentare.

Scheint so, als wäre den Fans das vermeintliche Liebespärchen Rossdale-Thomalla mittlerweile ans Herz gewachsen. (brc)