Fischer stemmt die Mass und trinkt sie ex: Prost, Helene!

Für Helene Fischer (33) gibt es keine halben Sachen! Weder bei der Bühnen-Performance noch beim Trinkverhalten, wie sie am Samstag bei einem Konzert in Mannheim (D) zeigte.

Zwischen zwei Liedern betrat der Schlager-Star die Bühne mit einem grossen Bierglas in der Hand. «Ihr Lieben! Ich stosse gemeinsam mit euch an», begann Fischer ihren Trinkspruch. «Auf die guten alten Zeiten und auf das, was wir bisher zusammen erlebt haben.»

Danach holte sie tief Luft – und setzte an. Wer dachte, Fischer würde nur kurz am Bier nippen, wurde schnell eines Besseren belehrt. Die «Atemlos»-Sängerin leerte den Literkrug unter tosendem Jubel in einem Zug.

Akrobatik mit Promille intus?

In dem Krug ist hoffentlich alkoholfreies Bier, dachte wohl manch ein Konzertbesucher. Schliesslich befand sich Fischer mitten in ihrer bombastischen Bühnenshow, in der sie ihre Fans unter anderem mit waghalsigen Akrobatik-Stunts begeistert. Aber man weiss ja nie: Vielleicht unterschätzen wir Helene Fischer diesbezüglich ja masslos. (klm)

