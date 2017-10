Fischers neues Musikvideo «Achterbahn»: So nackt war Helene noch nie!

Drei Jahre lang mussten ihre Fans darauf warten, nun ist Deutschlands grösste Schlager-Queen zurück: Helene Fischer (33) hat gestern ihr neues Musikvideo zu «Achterbahn» veröffentlicht. Darin tanzt die Sängerin in einem sprühenden Funkenregen und zeigt sich dabei sexy wie nie!

Erstes Musikvideo seit 2014

«Achterbahn» ist das erste offizielle Musikvideo seit «Atemlos durch die Nacht», das 2014 erschien. Nun liefert Fischer also endlich Nachschub: «Ich freue mich riesig Euch endlich mein neues Video zeigen zu dürfen», teilt sie ihren Fans auf Twitter mit.

In «Achterbahn» zeigt sich der Schlagerstar erotisch und nackt wie nie. In Mitten einer sexy Clubstimmung, umgeben von Tänzern, zeigt Helene viel Haut. An einigen Stellen trägt sie sogar nicht viel mehr als ihre Glitzer-Hotpants.

Videodreh war harte Arbeit

Was nach viel Spass aussieht, war harte Arbeit, wie Fischer im Interview mit BILD sagt: «Der Videodreh ging bis weit nach Mitternacht. Wir haben über 14 Stunden gedreht. Es war ein super Tag, wir haben sehr effektiv und fokussiert gearbeitet und ich glaube, es ist ein mega Video geworden!»

Fans sind begeistert

Das finden auch Helene Fischers Fans. Das Video zu «Achterbahn» ist auf Youbtube bereits über sechshunderttausend Mal angeklickt worden, viele sind von dem neuen Auftritt Helenes begeistert: «Einfach mega das Video», schreibt ein junger Fan. Und ein anderer: «Ich spreche jetzt mal für alle Fan's: wir Lieben Dich Helene!»

Für alle, die ihr Idol gerne einmal live erleben möchten: Helene Fischer tourt noch bis zum März nächsten Jahres durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nächste Woche zwischen Dienstag 24.10. und Sonntag 29.10. tritt die Sängerin an mehreren Konzerten im Hallenstadion in Zürich auf. (brc)