«Forbes» kürt die Bestverdiener unter den TV-Schauspielerinnen: Keine kassiert mehr als Sofia Vergara

Keine verdient mehr als Sofia Vergara (45). Der «Modern Family»-Schauspielerin wurde gestern die Krone als Bestverdienerin in der TV-Branche vom «Forbes»-Magazin aufgesetzt. 41,5 Millionen Dollar soll Vergara in einem Jahr gescheffelt haben. Die Kolumbianerin ist damit das sechste Jahr in Folge an der Spitze der heiss erwarteten Liste. Dabei kommen ihre astronomischen Einnahmen hauptsächlich nicht von ihrer Rolle in «Modern Family», sondern von Werbedeals und Lizenzverträgen.

Dank «The Big Bang Theory» auf den zweiten Platz

Vergara soll pro Folge eine halbe Million Dollar kassieren. Obwohl Kaley Cuoco (31), Penny aus «The Big Bang Theory», somit pro Episode genau doppelt so viel verdient, muss sie sich dennoch mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Insgesamt soll Cuoco 26 Millionen Dollar eingenommen haben. Den dritten Platz teilen sich Ellen Pompeo (47) und Mindy Kalin (38) mit Gagen von 13 Millionen Dollar. Pompeo ist für ihre Rolle als Meredith Grey in dem Ärzte-Drama «Grey’s Anatomy» auch hierzulande ein Star. Kalin wiederum ist mit ihrer Comedy-Serie «The Mindy Project» in Amerika äusserst erfolgreich, in der Schweiz aber noch eher unbekannt. Dank einem Werbevertrag mit McDonald’s und einer Rolle in dem kommenden «Oceans 8» konnte sie sich dennoch einen Platz auf dem Treppchen sichern.

Da gleich zwei Schauspielerinnen auf dem dritten Platz sind, landet Mariska Hargitay (53), die als Hauptdarstellerin von «Law & Order: Special Victims Unit» 12,5 Millionen Dollar eingenommen hat, auf dem fünften Platz.

Vielfältige Listen

Was in den US-Medien heiss diskutiert wird: Die Liste ist vielfältiger als diejenige der meistverdienenden Film-Schauspielerinnen, die allesamt weiss sind. Ausserdem gibt es in der TV-Welt weit weniger gravierende Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen. Emma Stone ist mit ihrem Lohn von 26 Millionen Dollar die finanziell erfolgreichste Film-Schauspielerin in Hollywood. Im Vergleich zu Mark Wahlberg (68 Millionen) sind das aber Peanuts. Laut «Forbes» liegt das daran, dass die TV-Schauspieler sich bei Verhandlungen oft zusammenschliessen und als Gruppe arbeiten, während die Filmstars nur auf sich selbst schauen. (klm)