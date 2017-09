In den letzten Monaten war es still um Sängerin Selena Gomez (25). Nicht ohne Grund, wie sie ihren Fans nun in einem emotionalen Post auf Instagram mitteilte. Die Amerikanerin hat eine schwere Operation hinter sich.

«Ich musste mich wegen meiner Lupus-Krankheit einer Nierentransplantation unterziehen und mich danach davon erholen», schreibt sie. Die Bilder lassen vermuten, wie schwer die Operation war. Den Bauch von Gomez ziert nun eine lange Narbe, die sie wohl ihr Leben lang an die vergangenen Monate erinnern wird.

«Sie gab mir das ultimative Geschenk»

Ihrer Nierenspenderin, einer guten Freundin, ist sie unendlich dankbar. «Es gibt keine Worte dafür, wie ich meiner Freundin Francia Raisa Danke sagen kann. Sie opferte sich für mich auf und gab mir mit ihrer Niere ein wunderbares Geschenk. Ich bin unglaublich glücklich. Ich liebe dich so sehr.»

Sie möchte Einblick in die Krankheit geben

Ihre Fans hat Gomez auch in der schweren Zeit nicht vergessen. Es scheint, dass sie ihre Anhänger für die Lupus-Krankheit sensibilisieren will. Sie schreibt: «Ich freue mich darauf, euch bald von meiner Reise in den vergangenen Monaten zu erzählen.»

Zum Schluss spricht sie nochmals die Autoimmunkrankheit an, die ihr so sehr zugesetzt hat: «Lupus wird weiterhin sehr missverstanden, aber es werden Fortschritte gemacht.» Bei der Krankheit werden Antikörper produziert, welche nicht wie sonst Infekte bekämpfen, sondern den Körper angreifen. (bnr)