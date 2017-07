«Game of Thrones»-Fans drehen nach Ed Sheerans Gast-Auftritt durch: «Dass er nicht ausgeweidet wird, ist enttäuschend»

Selten werden neue Folgen dermassen sehnlich erwartet und jegliche Spoiler extrem vermieden wie bei «Game of Thrones». Darum sei der Form halber auch hier gesagt: Vorsicht, Spoiler! Doch aufmerksame Fans wissen es bereits seit März, als Sänger Ed Sheeran (26) selbst auf Twitter bestätigte, dass er eine Gastrolle in der Kult-Serie haben werde (BLICK berichtete). Nun war es so weit – und doch waren die Anhänger der Serie enttäuscht.

Ein Jahr lang mussten sie auf die siebte Staffel warten. In der Nacht auf heute lief die erste Folge in den USA – mit Sheeran. Wo normalerweise blutiges Gemetzel und Tod herrschen, hofften nicht wenige, dass auch der Schmusesänger möglichst brutal dahingerafft würde. Doch Sheeran tat auch in Westeros, was er in der richtigen Welt tut: Er trällerte einen Song.

Obwohl in der Folge einmal mehr viel passierte, gab sein Gastauftritt auf Twitter am meisten zu reden. In der Szene sitzt der Rotschopf mit Soldaten im Wald an einem Lagerfeuer, als Arya Stark (Maisie Williams, 20) vorbeikommt und sich zu den Männern gesellt.

If Arya kills Ed Sheeran it'll be worth it — Vann R. Newkirk II (@fivefifths) 2013-07-22 14:22:09.0 Ed Sheeran appearing on game of thrones but not being brutally disemboweled was very disappointing — Brandy Jensen (@BrandyLJensen) 2013-07-22 14:22:09.0 things i cant forgive GoT for, ranked 5. killing margery 4. killing oberon 3. red wedding 2. ramsey rape 1. ed sheeran — select bitch (@caseyjohnston) 2013-07-22 14:22:09.0 Arya: That's a pretty song. I've never heard it before. Ed Sheeran: It's new. Buy my album ÷ on iTunes #GameOfThrones GoTS7 — Salim Stark (@SalimAlSamar) 2013-07-22 14:22:09.0

«Wenn Arya Ed tötet, ist es das wert», schrieb ein User vorab. Doch dazu kam es nicht. «Dass Ed Sheeran in ‹Game of Thrones› auftaucht und nicht brutal ausgeweidet wird, ist sehr enttäuschend», meint ein anderer trocken. Da wäre mehr drin gewesen, dachten viele: «Ich schaue nicht mal ‹Game of Thrones›, aber ich bin trotzdem sauer, dass er es ruiniert hat.»

Das ist allerdings ein hartes Urteil. Schliesslich hatte Sheeran nicht einmal viel Text. Er informiert Arya Stark auf deren Frage nach seinem Song lediglich: «Er ist neu.» Doch das ist schon mehr, als andere Musiker beisteuern durften. So waren etwa Will Champion (38) von Coldplay als Trommler oder die Mitglieder der Metal-Band Mastodon als Zombies zu sehen, durften aber nichts sagen.

#GameOfThones writing room: "Ok we're beyond the books, we have creative control" "Concept: Ed Sheeran camping in the woods singing a song" — Kyle Ethan (@kesnyder42) 2013-07-22 14:22:09.0 I don't even watch Game Of Thrones but still mad Ed Sheeran ruined it. — KB (@KaraRBrown) 2013-07-22 14:22:09.0 Nothing takes me out of a fantasy world like a random Ed Sheeran appearance #gameofthrones — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 2013-07-22 14:22:09.0 Every single person when @edsheeran 's face popped up on #GameofThrones https://t.co/o7mlbjXbNQ — Noah Weisberg (@NoahWeisberg_) 2013-07-22 14:22:09.0 That feeling when you just happen to walk into an ed sheeran concert in the middle of the woods #GameOfThones https://t.co/UOHq1pVVW9 — king koopa (@headphonehog) 2013-07-22 14:22:09.0

Zumindest eine dürfte von der Folge aber begeistert sein. Arya-Darstellerin Maisie Williams hat sich längst als grosser Ed-Sheeran-Fan geoutet. Für sie wollten die Macher den Sänger für einen Gast-Auftritt gewinnen, wie Produzent David Benioff (46) erzählte: «Seit Jahren versuchen wir, Ed Sheeran vor die Kamera zu kriegen, um Maisie zu überraschen, und dieses Jahr hat es endlich geklappt.»

Sheeran wiederum ist ein Fan der Serie, wie er kürzlich im Interview mit «Entertainment Tonight» erzählte. Immerhin kann man so bei «Game of Thrones» für einmal sagen: Ende gut, alles gut. (kyn)