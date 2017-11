Gericht hebt Verfügung auf: Schweizer Katzenfrau und Verlobter dürfen wieder Sex haben

Sie dürfen wieder im selben Lift fahren, sich in der gleichen Wohnung aufhalten, Sex haben und sogar gemeinsam kochen – wobei sich die Schweizer Katzenfrau Jocelyn Wildenstein (77) und ihr Verlobter Lloyd Klein (50) Letzteres vielleicht zweimal überlegen sollten.

Häusliche Gewalt war angeblich wilder Sex

Beim letzten Mal explodierte bei einer gemeinsamen Koch-Aktion in New York ein Topf. Und als wäre das nicht schon genug, flogen dann auch zwischen den beiden so lautstark die Fetzen, dass gar die Polizei ausrücken musste und die beiden wegen häuslicher Gewalt verhaftete. Und das nicht zum ersten Mal (BLICK berichtete). Doch Fehlalarm! Alles sei ein Missverständnis gewesen, Wildenstein und Klein hätten angeblich bloss wilden Sex gehabt.

Anschuldigung fallen gelassen

Trotzdem sollten sie sich voneinander fernhalten – obwohl sie im gleichen Gebäude leben. Nun erklärte die Staatsanwaltschaft Manhattan auf der Internetseite «TMZ», dass der Fall von der Katzenlady und ihrem Liebsten erledigt sei und die Anschuldigungen fallen gelassen werden – wenn sie für sechs Monate keinen Ärger machen.

Vielleicht sollten sie beim nächsten gemeinsamen Abendessen einfach eine Pizza bestellen. (paf)