Ein weiterer Sex-Skandal erschüttert Hollywood: «Gossip Girl»-Star Ed Westwick (30) soll eine Schauspielerin vergewaltigt haben. Bei Facebook beschreibt Kristina Cohen («Ladies Like Us») den Übergriff, der sich 2014 in Westwicks Wohnung in Los Angeles zugetragen haben soll, in einem ausführlichen Statement.

«Ich wurde vor drei Jahren Opfer sexueller Gewalt. Es war eine dunkle Zeit in meinem Leben», schreibt die Schauspielerin. Im vergangenen Monat, in dem sich zahlreiche Frauen und Männer als Opfer von Star-Produzent Harvey Weinstein (65) oder Schauspieler Kevin Spacey (58) outeten, habe sie immer wieder darüber nachgedacht, öffentlich über ihre eigene Missbrauchs-Geschichte zu sprechen.

«Ich wollte gehen, als Ed vorschlug, dass wir ‹alle ficken sollten›»

«Ich habe furchtbare Angst, das mit der Öffentlichkeit zu teilen», schreibt Cohen. Sie erklärt, dass sie sich eine Zeitlang mit einem Produzenten getroffen habe, der mit Ed Westwick befreundet war. Gemäss «Hollywood Reporter» soll es sich beim Produzenten um Kaine Harling (40) handeln. «Es war dieser Produzent, der mich zu Eds Haus brachte, wo ich ihn zum ersten Mal traf. Ich wollte gehen, als Ed vorschlug, dass wir ‹alle ficken sollten›.» Der Produzent habe darauf bestanden, dass sie bleibe, um Westwick nicht zu verärgern. Als Cohen sagte, dass sie müde sei und gehen wolle, schlug Westwick ihr vor, sich im Gästezimmer hinzulegen, was sie tat.

«Ich wurde schlagartig wach, als Ed auf mir lag»

«Ich legte mich im Gästezimmer hin, wo ich einschlief. Ich wurde schlagartig wach, als Ed auf mir lag und mit seinen Fingern in mich eindrang. Ich sagte ihm, dass er aufhören soll, aber er war stark. Ich wehrte mich so gut ich konnte, aber er packte mit seinen Händen mein Gesicht, schüttelte mich und sagte mir, dass er mich ficken will», schildert Cohen den Übergriff.

Ihr Freund schob die Schuld auf Cohen

«Ich war wie gelähmt, hatte Angst. Ich konnte nicht sprechen, mich nicht mehr bewegen. Er drückte mich nach unten und vergewaltigte mich. Es war ein Albtraum, und die Tage danach waren nicht besser.» Der Produzent habe die Schuld auf sie geschoben und ihr gesagt, dass sie aktiv mitgemacht habe. Er warnte Cohen davor, sich über den Vorfall zu äussern, weil Ed sie zerstören würde und sie ihre Schauspielkarriere vergessen könnte.

Mit ihrer Geschichte wolle sie anderen Opfern Mut machen. «Ich bin angewidert davon, wie Männer wie Ed in der Öffentlichkeit respektiert werden», schreibt sie. «Wie wird das enden? Männer wie Ed nutzen Macht und Ruhm, um zu vergewaltigen und einzuschüchtern, werden aber weiterhin mit Auszeichnungen überschüttet.»

A post shared by Ed Westwick (@edwestwick) on Nov 7, 2017 at 8:46am PST

Westwick dementiert Missbrauchs-Vorwürfe

Ed Westwick weist die Vorwürfe von sich – und behauptet, die Frau noch nie gesehen zu haben. «Ich kenne diese Frau nicht», schreibt er bei Instagram. «Ich bin einer Frau gegenüber noch nie gewalttätig geworden. Und ich habe mit Sicherheit noch nie jemanden vergewaltigt.» Das Los Angeles Police Department hat Ermittlungen gegen den Schauspieler eingeleitet, wie ein Polizeisprecher gegenüber «BuzzFeed News» bestätigte. (kad)