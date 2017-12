Ganz schön mutig! Model Hailey Baldwin (21) trug auf dem roten Teppich der diesjährigen Fashion Awards in London ein recht risikofreudiges Kleid. Oben durfte das gute Stück nicht nach unten rutschen, unten musste es ebenfalls an Ort und Stelle bleiben. Kein Wunder, dass das Model hier und da den Stoff an die richtige Stelle zupfen musste.

Risikofreudige Roben

Doch auch Izabel Goulart (33) und Irina Shayk (31) zeigten sich in ihren Roben ziemlich risikofreudig. Goulart musste ebenfalls darauf achten, dass der schwere Glitzerstoff nicht einfach so zur Seite rutschte. Shayk dagegen präsentierte ihren tiefen Beinschlitz, ohne doch zu viel zu zeigen. Doch die Damen sind Profis und zeigten gekonnt, wie man diese Kleider auf dem roten Teppich präsentiert.

Adwoa Aboah wurde ausgezeichnet

Stella Maxwell (27) kombinierte ihr Kleid mit krassen Overknee-Stiefeln, während Winnie Harlow (23) zu ihrem sexy Beinschlitz einen flauschigen Pullover kombinierte.

Als Model des Jahres wurde Adwoa Aboah (25) ausgezeichnet, die das Cover der letzten britischen «Vogue»-Ausgabe ziert. Die British Fashion Awards wurden erstmals im Jahr 1989 vergeben. In diesem Jahr fand die Zeremonie in der Royal Albert Hall in London statt. (paf)

