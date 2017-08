Happy-End nach Scherenattacke: Schweizer Katzenfrau ist verlobt

Noch im letzten Dezember hätte es wohl niemand gedacht – doch die Schweizer Katzenfrau Jocelyn Wildenstein (76) hat sich mit ihrem Freund Lloyd Klein (50) verlobt. Dies berichtet die «Daily Mail».

«Sie ist magisch», schwärmt der französische Designer von seiner grossen Liebe. «Sie gibt mir Dinge, die mir sonst niemand geben kann.» Am 15. Juli, dem Todestag von Gianni Versace (†50), stellte Klein die Fragen aller Fragen in Miami (USA). «Am Tag, an dem Versace starb, werden wir leben», habe er gesagt. Dabei präsentierte der Designer der gebürtigen Schweizerin, deren zahlreiche Beauty-OPs ihr das Aussehen einer Katze verliehen, auch den Verlobungsring.

32-karätiger Diamantenring mit Millionen-Wert

Der von Klein designte Diamantenring soll 32 Karat und einen Wert in Millionenhöhe haben. Die Katzenfrau kann ihn nur äusserst selten tragen und wird seitdem stets von zwei bewaffneten Bodyguards begleitet. «Mir ist es egal, wie teuer er war», sagt Wildenstein über den Riesenklunker. «Ich habe sowieso viele Ringe und Schmuck. Ich liebe diesen aber besonders, weil er von Herzen kommt.»

Wann genau die Milliardärin und der Designer heiraten werden, steht noch nicht fest. Betrachtet man den Lebensstil der beiden Verliebten, dürfte aber schon jetzt klar sein, dass es äusserst luxuriös wird.

Verlobung nach gewalttätigem Streit

Im vergangenen Dezember machte das Liebespaar noch mit weit weniger glücklichen Nachrichten auf sich aufmerksam. Damals gerieten sie wegen einer Geldfrage in ihrem Luxusapartment im Trump-Tower aneinander und der Streit eskalierte.

Wildenstein habe Klein zuerst mit ihren falschen Nägeln die Brust zerkratzt, bevor sie ihn mit einer Schere attackiert habe. Klein habe seine damalige Freundin danach aus Selbstschutz in einen Schrank gesperrt, von wo aus sie die Polizei rief. Die führte aber nach ihrem Eintreffen trotzdem sie in Handschellen ab. Alles Schnee von gestern, betont Wildenstein: «Das ist der Kreislauf des Lebens. Schlimme Dinge passieren, man kann sie nicht auslöschen. Aber wir werden uns nie verändern.» (klm)