«Harte Arbeit und Schmerz» im Hallenstadion: So erlebte Helene Fischer ihre Woche in Zürich

Sie sagt Tschüss! Schlager-Superstar Helene Fischer (33) verabschiedet sich nach ihrem Zürcher Konzertmarathon vom Schweizer Publikum. «Merci Züri», schreibt sie auf Instagram zu einem Bild mit ihrer Crew auf der Bühne des Hallenstadions.

Mischung aus Spass und Schmerz

Die Konzerte seien eine Achterbahnfahrt gewesen, fügt die Sängerin an, bestehend aus «Emotionen, harter Arbeit, Schmerz, Schweiss, massivem Spass auf und hinter der Bühne.» Ob sie mit Schmerz auch ihr blutunterlaufenes Auge meint? Fischer bestritt die Konzerte drei, vier und fünf mit einem geplatzten Äderchen.

Ihre schönste Reise

Zehn Wochen ist die Blondine mit ihrer aktuellen Tournee bereits unterwegs. Sie sei «einfach nur dankbar für die vielen wertvollen Momente», die sie mit dem Publikum habe teilen dürfen. «Danke an das weltbeste Team und die besten Fans.» Die Tour sei ihre bisher «schönste Reise», schwärmt Helene.

Eine grosse Pause gönnt sie sich nach der Halbzeit aber nicht: Für Fischer beginnen jetzt bereits die Vorbereitungen der alljährlichen «Helene Fischer Show», die am ersten Weihnachtstag gleichzeitig bei SRF, ZDF und ORF zu sehen ist. Und am 16. Januar 2018 geht die aktuelle Hallentournee in Frankfurt a. M. (D) wieder weiter. Am 26. Juni 2018 ist Helene Fischer schliesslich wieder in der Schweiz, im St.-Jakob-Park Basel, zu sehen. Tickets für das Konzert sind bereits erhältlich (Ticketcorner).