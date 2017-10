Harvey Weinsteins Schweiz-Connection: Der Sexgrüsel ging auch bei uns auf Frauenjagd

Der Skandal um Harvey Weinstein (65) zieht immer weitere Kreise: Auch in der Schweiz soll der mächtige Studioboss auf Frauenjagd gewesen sein.

Seinen Anfang nahm Harveys Schweiz-Connection, nachdem der Zürcher Unternehmer Patrick Liotard-Vogt (31) vor acht Jahren Weinsteins Anteile an dem Netzwerk «A Small World» abgekauft hatte. Die beiden Geschäftsmänner freundeten sich an: «Mit Harvey Weinstein habe ich es immer noch sehr gut, und er besucht unsere Events in Gstaad sehr gerne», sagte der Erbe vom früheren Nestlé-CEO 2012 in einem Interview mit der «Aargauer Zeitung».

Weinstein suchte vor allem «weibliche Freunde»

Wie zahlreiche Bilder zeigen, flog Weinstein in den letzten Jahren tatsächlich regelmässig zu den «A Small World»-Partys ins Berner Oberland. «Weil sogar jemand wie ich Freunde brauchen kann», lautete die Begründung des amerikanischen Filmmoguls. Doch diese Freunde, munkelte man schon damals, mussten «vor allem weiblich und hübsch» sein, schrieb die «Welt» 2012. Weiter hiess es: «Davon gibt es reichlich im Berner Oberland.»

«Er hat mit jeder Hollywood-Schauspielerin geschlafen, mit der er konnte»

Weinsteins übergriffiger Umgang mit Frauen war auch bei seinem Besuch am Zurich Film Festival 2013 ein Tuschelthema. Der Produzent trat im Rahmen der sogenannten «Master Class» auf. In den Kommentarspalten des dazugehörigen Youtube-Videos hagelte es Kritik. «Harvey ist ein totales Schwein. Es wird aber geheim gehalten», lautet ein Kommentar. Ein weiterer User schreibt: «Dieser schleimige Grüsel hat mit jeder Hollywood-Schauspielerin geschlafen, mit der er nur konnte.»

Heftige Vorwürfe aus der Internet-Community an Harvey Weinstein, die sich Jahre später als berechtigt herausstellen sollten.