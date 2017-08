Hautsache: «Das Meer nimmt alles an»

Die Sommerferien 2014 habe ich in Los Angeles verbracht. An einem Tag ging ich am Venice Beach spazieren, schaute aufs Meer hinaus und dachte, dass es ­alles annimmt. Jede Person darf in ihm baden. Egal ob schwarz oder weiss, dick oder dünn. Das Meer symbolisiert für mich, dass ich so sein soll, wie ich bin. Nachdem ich wieder daheim war, habe ich mir ein Jahr lang überlegt, ob ich mir das Wellenmuster tätowieren lassen soll, und fand am Schluss, dass das Tattoo ­super zu mir passt. Ich liess es im Jahr 2015 nach meinem 18. Geburtstag machen. Die Angst, dass es wehtut, war unbegründet, die 20 Minuten waren schnell um. Jedes Mal, wenn ich es jetzt ansehe, denke ich an den Moment am Venice Beach und an die Erleichterung, die ich ­damals verspürt habe.»