Hautsache: «Familien-Tattoo zu Mamis 60. Geburtstag»

Zum 60. Geburtstag meiner Mutter reisten wir mit meinen zwei Brüdern nach Thailand. Dort haben wir beschlossen, ein Familien-Tattoo stechen zu lassen. Es sollte in der thailändischen Bamboo-Tätowierkunst ausgeführt sein. Das heisst, dass die Nadel an einem Bambus-Stäbchen befestigt ist und ohne Maschine gearbeitet wird. Bei dieser Technik gibt es keine farbigen Tattoos. Wir wählten verschiedene Körperstellen aus. Trotzdem enthalten alle dieselben Freestyle-Elemente. Ich hatte schon ein Tattoo an der Hüfte und wollte es grösser machen lassen. Weil die Thai-Technik viel aufwendiger ist als mit der Maschine, dauerte das Ganze sechs Stunden. Es ist toll, mit der Familie auf diese Weise verbunden zu sein, weil wir uns sehr nahestehen und es eine Bedeutung hat.» who