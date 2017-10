Hautsache: «Sie waren wie Robin Hood aus Brasilien»

Ich stamme aus dem Norden Brasiliens. Dort lebt auch noch ein Grossteil meiner Familie. Das Leben von Lampião und seiner Frau Maria Bonita gilt in Brasilien als Legende. Man könnte die beiden auch mit Robin Hood vergleichen. Sie waren als Banditen bekannt und wurden brutal geköpft. Danach stellte man ihre Köpfe aus. Erst nach ihrem Tod wurden sie zu Nationalhelden, in ganz Brasilien sieht man heute Andenken an die beiden. Es gibt auch viele Filme über sie. Mein linker Arm ist voller Motive, die mich an meine Herkunft erinnern. Deshalb war mir, als ich es mir vor zwei Monaten stechen liess, klar, dass es auch dort hingehört. Mir gefällt der «Old School»-Stil, und dazu gehören auch die Farben. Abril von «Skinwork» hat es mir in zwei Sessions ­gestochen, die jeweils zwei Stunden dauerten.