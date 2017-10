Sie ist in tiefer Trauer: Erstmals spricht Crystal Harris (31), die Witwe von Hugh Hefner (†91), über den Tod des «Playboy»-Gründers. Harris gesteht gegenüber «People»: «Mein Herz ist gebrochen. Ich kann es immer noch nicht glauben.»

Am Samstag wurde ihr Ehemann neben Marilyn Monroe beigesetzt. «Er ist jetzt an jenem Ort, wo er die Ewigkeit verbringen wollte», meint sie liebevoll.

Noch immer geschockt

Auch einige Tage nach der Beerdigung sitzt der Schock noch immer hörbar tief. «Ich war noch nicht mal imstande, den Menschen zurückzuschreiben und ihnen für ihr Beileid zu danken.»

Für Hefner findet sie nur positive Worte. «Er war ein amerikanischer Held. Ein Pionier. Eine liebenswürdige und bescheidene Seele, die sein Leben und sein Heim der Welt öffnete.»

Hefner war einzigartig

Der Frauenheld scheint für sie die ganz grosse Liebe gewesen zu sein. Ganz offen sagt sie: «Es hat nie einen zweiten Hugh Hefner gegeben und es wird auch nie wieder einen geben.»

Crystal Harris war die dritte Ehefrau des Amerikaners. Ihr Leben hat Hefner auf den Kopf gestellt: «Ich habe ihn so sehr geliebt. Ich bin so dankbar. Er hat mir ein Leben geschenkt, mir die Richtung gewiesen. Er hat mich gelehrt, gütig zu sein. Ich werde für immer dankbar sein, dass ich an seiner Seite sein, seine Hand halten durfte und ihm sagen konnte, wie sehr ich ihn liebe.»

Am 27. September verstarb Hefner in seiner legendären Playboy Mansion in Los Angeles. (bnr)