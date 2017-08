Gianluca Vacchi (50) lebt das Leben, wovon viele träumen. Von morgens bis abends macht er, was er will – und das ist vor allem eines: Feiern bis zum Umfallen! Seinen Lifestyle lässt sich der Italiener dementsprechend auch ordentlich was kosten. Wenn er nicht in Clubs die Nacht zum Tag macht, ist die Chance gross, dass er auf seiner Yacht bereits die nächste Party einläutet.

Stählerne Muskeln

Was bei jeder seiner Partys nach wenigen Minuten fehlt: sein T-Shirt. Vacchi stellt seinen von Kopf bis Fuss durchtrainierten Körper gerne zur Schau. Auch auf Instagram zeigt er seinen knapp elf Millionen Followern immer wieder gerne sein Sixpack.

Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt: Vacchi kämpft in letzter Zeit mit Geldproblemen. Über zehn Millionen Franken Schulden sollen sich angehäuft haben, berichtet «Quotidiano». Sein Vermögen soll gar eingefroren worden sein und mehrere Villen sowie eine Luxus-Yacht seien beschlagnahmt worden.

Für den Party-Tiger scheinen die Konkurs-Gerüchte kein Problem zu sein. Am vergangenen Wochenende wurde er bereits wieder beim Feiern in einem Club in Saint-Tropez entdeckt. Von schlechter Laune dabei keine Spur. «Das sind nur ein paar kleine Schulden», soll er laut «Daily Mail» gesagt haben.

Familienbetrieb gewährleistet Lifestyle

Seine positive Einstellung kommt nicht von ungefähr. Seiner Familie gehört eine italienische Grossfirma mit 3000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Franken. Um die fünf Millionen Franken an Dividenden soll er pro Jahr einstreichen. Wenn er seinen Lifestyle also etwas zurückschraubt, könnte er bereits in wenigen Jahren wieder schuldenfrei sein.

Seine Follower haben nun zu Solidarität für den Pleite-Protzer aufgerufen. Sie stellten deshalb eine Sammelaktion für ihn auf die Beine – fünf Franken sind bis jetzt zusammengekommen.

Virale Tanz-Hits

Bekanntheit erlangte Vacchi auch durch seine Tanzvideos. Regelmässig schwang der Italiener in kurzen Videos die Hüften und begeisterte damit Millionen Internet-User. (bnr)