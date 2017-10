Hollyood-Star Andrew Garfield: Spiderman spielt jetzt im Rollstuhl

Seine Fans kennen ihn als Superheld mit übernatürlichen Kräften. In seinem neuen Film zeigt sich Andrew Garfield (34) von einer ganz anderen Seite, aber nicht weniger heldenhaft. Statt sich als Spiderman von Hochhäusern abzuseilen, ist er zur Bewegungslosigkeit verurteilt.

«Breathe» erzählt die wahre Geschichte von Robin Cavendish (1930–1994), der in den 1960er-Jahren an Kinderlähmung erkrankte und fortan vom Hals an abwärts gelähmt blieb.

«Einen Behinderten zu spielen ist anstrengend»

«Einen Behinderten zu spielen ist anstrengend», so Garfield. «Alles, was sich vorher mit dem ganzen Körper ausgedrückt hat, wandert hoch ins Gesicht. Cavendish zeigte seinen ganzen Lebenswillen über seine Augen und Mimik.»

In jener Zeit erwartete Polio-Patienten ein Schicksal hinter Krankenhausmauern, isoliert von der Aussenwelt. Entgegen der Empfehlungen der Ärzte entschloss sich Cavendish’s Frau Diane – gespielt von Claire Foy (33, «The Crown») – ihren Gatten nach Hause zu holen.

Ein grosses Risiko, Cavendish war abhängig von einer Beatmungsmaschine. «Er war immer zwei Minuten vom Tod entfernt. Dadurch war ihm umso bewusster, wie wertvoll das Leben ist», so Garfield.

Schicksalsschlag in etwas Positives verwandeln

Produziert wurde der Film vom Sohn des Polio-Patienten, Jonathan Cavendish (58). «Als ich Andrew Garfield begegnet bin, wusste ich nach 90 Sekunden, dass er genau der Richtige ist, um meinen Vater zu verkörpern. Er hat seinen Charakter ganz in sich aufgenommen, das war sehr berührend.»

Für Garfield war es eine Rolle, die ihn nachhaltig geprägt hat. «Wir alle erleben Verluste, kleine oder grössere. An seinem Beispiel kann man lernen, wie man einen Schicksalsschlag in etwas Positives verwandeln kann.» Für seine Rolle könnte der aufstrebende Jungstar im Februar einen Oscar gewinnen.