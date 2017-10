Hollywood-Superstar Jake Gyllenhaal (36) präsentiert in Zürich seinen neuen Film: «Ich bin kein lustiger Mensch»

Seine Gotte ist Jamie Lee Curtis (58), sein Götti war Paul Newmann (†83), und er selber ist – wie seine Paten – auch ein grosser Filmstar. Gestern hatte Jake Gyllenhaal (36) am Zurich Film Festival seinen grossen Auftritt. Auf den US-Schauspieler warteten viele Fans. Zu ihnen zählt sich auch Nadja Schildknecht (44). «Ihn bewundere ich nicht wegen seines guten Aussehens, sondern wegen seiner Ausdrucksstärke. Er steht erst am Anfang einer grossen Filmkarriere», sagt die ZFF-Co-Direktorin über Gyllenhaal, der bereits in über drei Dutzend Filmen mitgespielt hat.

Zu seinen bekanntesten Darstellungen gehört jene im Filmdrama «Brokeback Mountain» an der Seite von Heath Ledger (†28). Der Film erzählt den Verlauf einer homosexuellen Liebesbeziehung zweier Cowboys während eines Zeitraums von etwa 20 Jahren.

Gyllenhaal spielt ein Terroropfer

Gestern Abend stellte der Oscar-nominierte Darsteller seinen neuen Film «Stronger» an der Galapremiere in Zürich persönlich vor. Gyllenhaal spielt im Film den 27-jährigen US-Amerikaner Jeff Bauman, der beim Terroranschlag auf den Boston-Marathon im Jahre 2013 beide Beine verlor. Dank Baumans detaillierter Personenbeschreibung konnten die Täter später identifiziert werden.

«Während den Dreharbeiten sind Jeff und ich Freunde geworden», freut sich Jake Gyllenhaal. Am Original seiner Filmfigur bewundert der Hollywood-Star dessen Lebensfreude. Bauman bringe mit seinem Humor die Menschen zum Lachen. «Ich selber bin nicht wirklich lustig, aber wenn Menschen zusammen lachen können, dann entsteht ein schönes Gemeinschaftsgefühl», ist Gyllenhaal überzeugt.

Für gute Gefühle sorgte der Schauspieler auch bei seinen Fans. Bereits am Nachmittag vor seinem abendlichen Auftritt im Kino Corso verteilte er bereitwillig Autogramme und posierte geduldig für Selfies. Jake Gyllenhaal – ein Superstar zum Anfassen!