Seit Jahren gibt es Gerüchte um seine Sexualität. Jetzt hat sich Hollywoodstar Kevin Spacey (58) auf Twitter geoutet. «Mir Nahestehende wissen, dass ich in meinem Leben Männer und Frauen geliebt habe. Nun entscheide ich mich, als schwuler Mann zu leben», schreibt er. Dies werde damit beginnen, dass er sein «eigenes Verhalten untersuchen» wolle. Spaceys Outing kam nicht ganz freiwillig zustande. Schauspielkollege Anthony Rapp hatte ihm ein sexuelles Fehlverhalten vor 30 Jahren vorgeworfen. Demnach soll er sich dem damals 14-Jährigen sexuell genähert haben. Spacey entschuldigt sich auf Twitter für den mutmasslichen Vorfall. Er könne sich jedoch nicht an diesen erinnern.

Coming-out als Karriere-Killer in Hollywood

Gerüchte über Kevin Spaceys Homosexualität hatte es schon länger gegeben. Der Schauspieler, der in der Hitserie «House of Cards» den bisexuellen US-Präsidenten Frank Underwood spielt, hatte dies allerdings stets dementiert. Mit seinem Outing schreibt er nun ein Stück Hollywood-Geschichte: Schwulenbekenntnisse sucht man in der A-Liga der männlichen Filmstars nämlich vergeblich. Hollywood-Legende Rock Hudson (†59) verbarg seine Homosexualität bis kurz vor seinem Aids-Tod. Schauspieler Rupert Everett (58) outete sich zwar schon zu Beginn seiner Karriere Ende der Achtzigerjahre, musste daraufhin aber seinen Traum als Filmstar begraben: «Mein Coming-out hat mir meine Karriere in Hollywood ruiniert», klagte er in diversen Interviews. Sein Beispiel bestätigte die grosse Angst in der Filmbranche, dass ein schwuler Schauspieler die Illusion vom perfekten heterosexuellen Frauen- und Actionhelden zerstört. Everett wurde nach seinem Outing meistens nur noch in der Rolle als «schwuler bester Freund» besetzt.

Schwulenfreundliche TV-Szene

Interessanterweise ist Homosexualität in der amerikanischen TV-Branche kein Tabu. Mehrere männliche Fernsehstars leben offen schwul und sind beruflich sehr erfolgreich. Neil Patrick Harris (44) spielte vor der TV-Kamera gar den heterosexuellen Supermacho und Frauenhelden Barney Stinson in der Sitcom «How I Met Your Mother». Privat ist er mit einem Mann verheiratet und hat zwei Kinder. Auch Jim Parsons (44), der für seine Rolle als eigensinniger Physiker Sheldon Cooper in «The Big Bang Theory» beliebt ist, ist mit einem Mann verheiratet.

Vielleicht bewirkt Kevin Spaceys Outing ja nun endlich auch ein Umdenken bei Hollywood-Filmproduzenten und -Agenten. Zeit wäre es allemal.